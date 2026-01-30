  • Megjelenítés
Rekordösszegű szerződést kötött a Pentagon: új gyár épül, ezreket készítenek a szuperrakétákból
Rekordösszegű szerződést kötött a Pentagon: új gyár épül, ezreket készítenek a szuperrakétákból

A Lockheed Martin jelentősen bővíti Thaad rakétavédelmi rendszereinek gyártását: a jelenlegi évi 96-ról körülbelül 400 elfogórakétára emeli a termelést, hogy kiszolgálja a Pentagon növekvő igényeit és a több fronton zajló konfliktusokra való felkészülést - írta meg a Wall Street Journal.

A védelmi vállalat csütörtökön közölte, hogy hétéves megállapodást kötött az amerikai védelmi minisztériummal a Thaad-rendszerek gyártási kapacitásának felfuttatásáról.

Ez kiegészíti a hónap elején aláírt szerződést, amely a Patriot légvédelmi rakéták termelésének jelentős bővítéséről rendelkezik. A tervek szerint ezekből évente mintegy 2000 darab készül majd.

A bővülő kapacitás kiszolgálására a Lockheed Martin új gyárat épít az Arkansas állambeli Camdenben, ahol a Thaad- és Patriot-rendszerekhez kapcsolódó termelés egy részét is összpontosítják.

A vállalat jelenleg évente 96 Thaad-elfogórakétát gyárt. A Terminal High Altitude Area Defense (Thaad) nevű amerikai ballisztikusrakéta-elhárító rendszer

a légkörön belül és kívül egyaránt bevethető, nagy magasságban semmisíti meg a célpontokat.

Jim Taiclet vezérigazgató elmondta, hogy a cég az elmúlt évben példátlan keresletet tapasztalt termékei iránt. A rendelésállomány rekordszintre, 194 milliárd dollárra emelkedett.

A Pentagon vezetése az utóbbi időszakban átalakította a haderő beszerzési rendszerét: felgyorsították a beszerzési folyamatokat, és szélesebb beszállítói körrel dolgoznak. Ez tette lehetővé a Lockheed Martinnal kötött, nagy volumenű megállapodások megkötését is.

A negyedik negyedévben a vállalat nyeresége 1,34 milliárd dollárra nőtt az egy évvel korábbi 527 millió dollárról. Bevétele ugyanebben az időszakban 9,1 százalékkal emelkedett, és elérte a 20,32 milliárd dollárt.

Címlapkép forrása: Getty Images

