Részleges tűzszünetről jönnek beszámolók, fontos ígéretet kapott Trump Putyintól – Háborús híreink pénteken

Portfolio
Donald Trump amerikai elnök csütörtökön a Fehér Házban elmondta, hogy orosz kollégája, Vlagyimir Putyin az ő személyes kérésére beleegyezett az ukrán városok, köztük Kijev bombázásának szüneteltetésébe a szélsőségesen hideg időjárás miatt. Volodimir Zelenszkij "fontosnak" nevezte Trump bejelentését, és háláját fejezte ki. Az ukrán elnök elárulta, hogy a tárgyalódelegációk Abu-Dzabiban szót ejtettek a témáról, és elvárják az egyezségek betartását, hisz a deeszkaláció hozzájárulhat a háború lezárásához. Egyes Kreml-közeli katonai bloggerek az ukrán energetikai infrastruktúra elleni támadások felfüggesztéséről számoltak be. Közben az orosz állami TASZSZ hírügynökség azt írja: az amerikai NATO-nagykövet, Matthew Whitaker szerint olyan közel vannak a békemegállapodás utolsó, területi kérdésének rendezéséhez, "mint még soha". Cikkünk folyamatosan frissül a legutóbbi fejleményekkel.
Oroszokra csapott le az EU propaganda terjesztése miatt

Az Európai Unió Külügyek Tanácsa hat orosz állampolgárt vont korlátozó intézkedések hatálya alá az EU-val, tagállamaival és partnereivel szembeni hibrid fenyegetés, oroszbarát propaganda terjesztése, hírhamisítás, külföldi információmanipulációval és beavatkozással (FIMI) való visszaélés miatt - tájékoztatott az uniós tanács csütörtökön.

A brüsszeli közlemény szerint az uniós szankciók propagandistának számító televíziós műsorvezetőket és egy színészt sújtanak.

"Az érintettek orosz propaganda-tévécsatornáknál dolgoznak és propagandacélú műsorokat gyártanak, amelyekben dezinformációt terjesztenek az ukrajnai háborúról és dicsérik Vlagyimir Putyin orosz elnök rezsimjét. Munkájukon keresztül orosz propagandát és összeesküvéselméleteket népszerűsítenek Oroszország Ukrajna elleni inváziójáról" - fogalmaztak.

Állításuk szerint a szankcionáltak mindegyike aktívan hozzájárul Oroszország Ukrajna elleni háborújához, például pénzgyűjtéssel az orosz fegyveres erők számára.

A csütörtöki döntéssel az "Oroszország destabilizáló tevékenységei" miatt meghozott korlátozó intézkedések jelenleg 65 emberre és 17 entitásra vonatkoznak.

A szankciók utazási korlátozásból, valamint személyek és szervezetek vagyonának befagyasztásából állnak. Ezenfelül uniós országok állampolgárai és unióban bejegyzett szervezetek nem bocsáthatnak pénzeszközöket és gazdasági erőforrásokat a jegyzékbe vettek rendelkezésére - áll az uniós tanács közleményében.

(MTI)

Súlyos vádak keringenek: rendkívül kínos helyzetbe vágta magát Trump bizalmasa – Elege lett Kijevnek?

Az orosz-ukrán béketárgyalásokon részt vevő egyik vezető amerikai diplomata alapvető tévedésekben volt Ukrajna politikai berendezkedésével és a háború történetével kapcsolatban, ami Kijevben komoly kétségeket ébresztett a washingtoni küldöttség felkészültségét illetően - értesült róla az ukrán Kyiv Independent, amely név szerint nem nevezte meg az illetőt.

Azt mondják, tűzszünetet rendelt el Moszkva Ukrajnában – Kiderült, meddig tarthat

Kreml-párti katonai közösségimédia-oldalak szerint Moszkva szerdán ideiglenesen leállíthatta az ukrán energetikai infrastruktúra elleni csapásokat - jelent meg az ukrán sajtóban. Donald Trump amerikai elnök tegnap közölte, hogy arra kérte orosz kollégáját, Vlagyimir Putyint, hogy kímélje Kijevet és a többi ukrán nagyvárost a szélsőséges hideg közepette.

