Részleges tűzszünetről jönnek beszámolók, fontos ígéretet kapott Trump Putyintól – Háborús híreink pénteken

Az Európai Unió Külügyek Tanácsa hat orosz állampolgárt vont korlátozó intézkedések hatálya alá az EU-val, tagállamaival és partnereivel szembeni hibrid fenyegetés, oroszbarát propaganda terjesztése, hírhamisítás, külföldi információmanipulációval és beavatkozással (FIMI) való visszaélés miatt - tájékoztatott az uniós tanács csütörtökön.

A brüsszeli közlemény szerint az uniós szankciók propagandistának számító televíziós műsorvezetőket és egy színészt sújtanak.

"Az érintettek orosz propaganda-tévécsatornáknál dolgoznak és propagandacélú műsorokat gyártanak, amelyekben dezinformációt terjesztenek az ukrajnai háborúról és dicsérik Vlagyimir Putyin orosz elnök rezsimjét. Munkájukon keresztül orosz propagandát és összeesküvéselméleteket népszerűsítenek Oroszország Ukrajna elleni inváziójáról" - fogalmaztak.

Állításuk szerint a szankcionáltak mindegyike aktívan hozzájárul Oroszország Ukrajna elleni háborújához, például pénzgyűjtéssel az orosz fegyveres erők számára.

A csütörtöki döntéssel az "Oroszország destabilizáló tevékenységei" miatt meghozott korlátozó intézkedések jelenleg 65 emberre és 17 entitásra vonatkoznak.

A szankciók utazási korlátozásból, valamint személyek és szervezetek vagyonának befagyasztásából állnak. Ezenfelül uniós országok állampolgárai és unióban bejegyzett szervezetek nem bocsáthatnak pénzeszközöket és gazdasági erőforrásokat a jegyzékbe vettek rendelkezésére - áll az uniós tanács közleményében.

(MTI)