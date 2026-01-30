A magas rangú amerikai tisztviselő egy újságírókkal folytatott háttérbeszélgetésen beszélt a tárgyalások állásáról, ekkor azonban
több, Ukrajnára és az orosz-ukrán háborúra vonatkozó tényt rosszul ismertetett.
A diplomata például azt állította, hogy Kirilo Budanov, az elnöki hivatal nemrég kinevezett vezetője és korábbi katonai hírszerzési főnök jelenleg Ukrajna alelnöke. (Ukrajnában nincs nem létezik alelnöki tisztség. Az alkotmány szerint az államfő akadályoztatása esetén a parlament elnöke veszi át ideiglenesen a feladatkört.)
A tisztviselő a háború időbeli kereteivel sem volt tisztában a Kyiv Independent szerint. Amikor arról kérdezték, hogy Donald Trump béketerve kifejezetten a háború kitörésének negyedik évfordulójáig, február 24-ig célozza-e lezárni a konfliktust, azt felelte, hogy
nem ismerte ezt a dátumot.
Az illető emellett azt állította – pontatlanul –, hogy a 2022-ben kitört orosz-ukrán háború már a második világháborúnál is tovább tart, jóllehet a világháború 1939 szeptemberétől 1945-ig húzódott.
Trump elnök és teljes csapata többet tett bárkinél a gyilkolás megállításáért és a béke megteremtéséért ebben a brutális háborúban, többek között azzal, hogy a múlt hétvégén mindkét felet trilaterális tárgyalásokra hozták össze
- mondta reagált a Kyiv Independentnek Anna Kelly, a Fehér Ház sajtótitkár-helyettese.
Kijevben mindazonáltal komoly aggodalmak merültek fel a washingtoni tárgyalódelegáció felkészültségével kapcsolatban.
Olekszandr Merezsko, az ukrán parlament külügyi bizottságának vezetője súlyos problémáról beszélt, az érintett vezető amerikai diplomata elmondása szerint "naiv és tapasztalatlan", fogékony az orosz narratívákra, a területi kérdéseket pedig szinte ingatlanügyletként kezeli, mellőzve a történelmi, politikai és nemzetközi jogi aspektusokat.
Bár a Kyiv Independent vagy az ukrán lapnak megszólalók nem céloznak az illető nevére egy szóval sem, nehéz nem Steve Witkoffra, Donald Trump elnöki különmegbízottjára gondolni a leírás alapján. Witkoff-fal szemben korábban is felmerültek hasonló kritikák európai, illetve ukrán részről. Ám bizonyosságal persze egyáltalán nem jelenthetjük ki, hogy valóban róla lehet szó.
Steven Pifer, az Egyesült Államok korábbi kijevi nagykövete arra hívta fel a figyelmet, hogy az amerikai diplomata mellől hiányoznak a tapasztalt tanácsadók is. Ezzel szemben Vlagyimir Putyin orosz elnököt rendszerint Jurij Usakov külpolitikai tanácsadó kíséri, aki kilenc évig szolgált Oroszország washingtoni nagyköveteként.
Az ukrán elnöki hivatalból származó egyik forrás szerint
az amerikai delegáción belül Jared Kushner, Trump veje egyre meghatározóbb szerepet tölt be a tárgyalások során.
Merezsko úgy látja, hogy még Kushner is profibbnak tűnik az illetőnél.
A szakértők szerint Trump a korábbi gyakorlattól eltérően nem elsősorban szakértőkre, hanem – akár egy uralkodó – a szűk bizalmi körére támaszkodik a diplomáciában. Nicholas Westcott, a londoni SOAS Egyetem diplomáciai professzora úgy véli, ez egyszerűbb ügyekben működhet, de olyan összetett, történelmi gyökerekkel is bíró konfliktusok esetében, mint az ukrajnai háború, komoly hátrányt jelent a regionális tapasztalat hiánya.
