Van egy csalhatatlan jele annak, hogy Donald Trump újabb háborúra készül - Felszálltak a lopakodó vadászgépek

A közösségi médiában megjelent információk szerint az F-35-ös amerikai lopakodó vadászbombázók a Puerto Ricó-i és virginiai támaszpontokról szálltak fel, légi utántöltő gépek kíséretében.

The same F-35s involved in the U.S. mission to capture Venezuelan President Maduro arrived in Lajes on their way to the Middle East this evening.The fifth-generation fighters will bring additional capabilities as the U.S. prepares options to strike Iran. https://t.co/BwAwqDzJ1Z pic.twitter.com/8MslGBp1w7 https://t.co/BwAwqDzJ1Z — OSINTtechnical (@Osinttechnical) January 29, 2026

Megerősített jelentések alapján a vadászgépek a vermonti Nemzeti Gárda 134. vadászszázadához tartoznak, amely részt vett a venezuelai akcióban, Maduro elrablásában is.

Az ACARS-adatok tanúsága szerint az F–35-ösök egy része az Azori-szigeteken található lajesi légibázison tankolt. Január 29-én a gépek Spanyolországba érkeztek, ahol ideiglenesen állomásoznak,

mielőtt folytatnák útjukat a Közel-Kelet felé.

Az elmúlt 24 órában KC–46A Pegasus utántöltő repülőgépek és hat EA–18G Growler elektronikai hadviselési gép is áthaladt az Atlanti-óceán felett, ami szintén egy közel-keleti hadművelet előkészületeire utalhat.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images