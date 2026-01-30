  • Megjelenítés
Van egy csalhatatlan jele annak, hogy Donald Trump újabb háborúra készül - Felszálltak a lopakodó vadászgépek
Globál

Van egy csalhatatlan jele annak, hogy Donald Trump újabb háborúra készül - Felszálltak a lopakodó vadászgépek

Portfolio
A Venezuelában, a Maduro-rezsim ellen korábban bevetett amerikai F–35-ös vadászgépek megkezdték áttelepülésüket a Közel-Keletre, több európai légibázison keresztül - írta meg a militarnyi.com.

A közösségi médiában megjelent információk szerint az F-35-ös amerikai lopakodó vadászbombázók a Puerto Ricó-i és virginiai támaszpontokról szálltak fel, légi utántöltő gépek kíséretében.

Megerősített jelentések alapján a vadászgépek a vermonti Nemzeti Gárda 134. vadászszázadához tartoznak, amely részt vett a venezuelai akcióban, Maduro elrablásában is.

Az ACARS-adatok tanúsága szerint az F–35-ösök egy része az Azori-szigeteken található lajesi légibázison tankolt. Január 29-én a gépek Spanyolországba érkeztek, ahol ideiglenesen állomásoznak,

mielőtt folytatnák útjukat a Közel-Kelet felé.

Az elmúlt 24 órában KC–46A Pegasus utántöltő repülőgépek és hat EA–18G Growler elektronikai hadviselési gép is áthaladt az Atlanti-óceán felett, ami szintén egy közel-keleti hadművelet előkészületeire utalhat.

