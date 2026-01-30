Visszavágott Zelenszkij Putyin meghívására: elhalasztják a béketárgyalást? – "Világos, mi zajlik itt"

Számomra teljességgel lehetetlen Moszkvában találkozni Putyinnal. Ez ugyanaz lenne, mintha Kijevben találkoznék Putyinnal. Éppen úgy meghívhatom én is Kijevbe – jöjjön ő. Most nyilvánosan meghívom ide, már amennyiben mer, persze
- mondta az ukrán elnök újságíróknak.
Zelenszkij hangsúlyozta, hogy Ukrajna konstruktív megállapodásra törekszik a háború valódi lezárásáról, és olyan tárgyalást szeretne, ahol a fennálló kérdéseket ténylegesen meg lehet vitatni és rendezni.
De ha valaki nem akar találkozni, és valamilyen okból nem képes ezt nyíltan kimondani, akkor születnek az efféle moszkvai meghívások
- fogalmazott. Az ukrán elnök ugyanakkor leszögezte, hogy az ukrán fél számára bármilyen valódi tárgyalási formátum elfogadható.
Nem tudom, milyen eredményt hoz majd, de biztosan többet, mint ami most történik
- tette hozzá Zelenszkij.
Az ukrán elnök szerint ő mindig is készen állt bármilyen formátumra, amely a háború lezárását célozza, és ténylegesen működik.
Moszkvában vagy Fehéroroszországban viszont ez egyszerűen lehetetlen – és teljesen nyilvánvaló, miért: az egyik ország az agresszor, amely elindította és viseli ellenünk a háborút, gyilkol bennünket, a másik pedig a partnere ebben
- zárta szavait Zelenszkij.
A Reuters szerint az ukrán államfő pénteken azt is bejelentette, hogy
módosulhat az amerikai közvetítéssel zajló béketárgyalások következő fordulójának időpontja és helyszíne.
A következő találkozót eredetileg most vasárnapra tervezték Abu Dzabiba, Zelenszkij azonban közölte, hogy jelenleg nem tudja, mikor kerül sor a legközelebbi fordulóra.
Marco Rubio amerikai külügyminiszter szerdán jelentette be, hogy Donald Trump különmegbízottai, Steve Witkoff és Jared Kushner, akik az előző tárgyalásokon is részt vettek, nem tudnak megjelenni a hétvégi egyeztetésen.
Nagyon fontos számunkra, hogy mindenki jelen legyen, akivel már megállapodtunk, mert mindenki a visszajelzésekre vár
- közölte az ukrán elnök. Zelenszkij hozzátette:
a dátum és a helyszín is változhat. Úgy gondoljuk, hogy jelenleg történik valami az Egyesült Államok és Irán között, és ezek a fejlemények valószínűleg befolyásolhatják az időzítést.
Címlapkép forrása: MTI
Ezt nézni is rossz: hanyatt-homlok menekülnek a befektetők
Valósággal földbe döngölik az év sztárját.
Megőrülnek az emberek az új AI-ügynökért, aki helyettünk dolgozik
Nagy port kavart a nyílt forráskódú, sokoldalú MI‑asszisztens.
Magyarországi euróbevezetés: az áprilisi választások után akár gyorsan bekövetkezhet
A teljes gazdaságpolitika átalakulhat az eredmények függvényében.
Drasztikus fordulat kell: egyetlen összetevőn múlhat a legtöbb magyar cég jövője
Kényszer, amely alapjaiban írja át a magyar cégek stratégiáját.
Megszületett a döntés: Trump nagy győzelmet aratott a kulcsfontosságú tengerszorosnál Kína felett
A bíróság lépése kiélezheti a helyzetet.
Még idén összeroppanhat az ukrán hadsereg? – Elképesztő forgatókönyveket vázoltak fel
Íme a legvalószínűbb.
Nagy csapkodás az olajpiacon: csúcsdöntés után Trump szavai hoztak hirtelen fordulatot
Tegnap még több mint féléves csúcson járt a jegyzés.
Mi az az annuitásos törlesztőrészlet? Miért csökken a futamidő elején lassabban a fennálló tartozás?
A legtöbb lakossági hitelnél - például a személyi kölcsönnél vagy lakáshiteleknél - a havi törlesztőrészletek összege változatlan. De mik ezen fizetési módszernek az előnyei és mik a h
ÁFA 2026 - jelentős áfaváltozások és digitalizációs lépések
2025-ben a Kormány több ütemben nyújtott be adócsomagokat, amely rendelkezések egy része már hatályba is lépett. A módosítások célja elsősorban az adminisztratív terhek csökkentése, a jog
Az AI mánia margójára
Mostanra talán elhalt annyira az AI feletti izgalom, hogy értelmesen tudjunk beszélgetni róla. Szívesen olvasom a véleményedet a kommentek közt, mert könnyen lehet, hogy elsiklottam valami felett,
Magyarország, a napenergia bajnoka
Magyarország 29 százalékos részarányával 2025-ben is megtartotta vezető helyét a globális napenergia-termelésben.
Innováció a rajtvonalnál: bér egységköltségek - a legfontosabb tudnivalók
Sok pályázatnál ösztönösen abból indulunk ki, hogy a projekthez kapcsolódó személyi jellegű ráfordítást a munkaszerződés szerinti (tényleges) bér alapján tervezzük és számoljuk el.
Egy ügyes fogadós ötlete indította útjára a tőzsdét
Egy hatalmas vihar, egy kiváltságos város és egy ügyes fogadós kellett, hogy útjára induljon a pénzügyi világ csúcsintézménye. A tőzsde története egy akkoriban jelentéktelen flamand... Th
Ha van postaládád, veszélyben vagy: behajtói levelek árasztják el az országot
Ezeréves tartozásokkal háborgatják a lakosságot Behajtói levelek lepik el az országot, sokszor már elévült vagy vitatott követelésekkel. Megjött a levél. Egy nap, amikor a szokásos módo
A nép új játéka - A darts felemelkedése
Az elmúlt 15 évben legalább két új sportág, az amerikai futball és a darts érkezett meg a szélesebb világ háztartásaiba. Ám míg az egyik még... The post A nép új játéka - A darts felemel
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Őrült mozgás a dollárban! Most érdemes bevásárolni?
Az árfolyam most a befektetéseink mellé állhat.
Csütörtökön újabb mérföldkőhöz érkezik az Opus sajátrészvény-visszavásárlási programja
Itt vannak a gyakorlati tudnivalók.
Történelmi megállapodást kötött az EU – Mit jelent ez nekünk?
Szorosabb lesz a kapcsolat Indiával.