Visszavágott Zelenszkij Putyin meghívására: elhalasztják a béketárgyalást?
Visszavágott Zelenszkij Putyin meghívására: elhalasztják a béketárgyalást? – "Világos, mi zajlik itt"

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök pénteken visszautasította a Kreml ismételt meghívását Moszkvába, és kijelentette: lehetetlen, hogy az orosz fővárosban tárgyaljon Vlagyimir Putyinnal - tudósított az ukrán sajtó. Zelenszkij arról is megszólalt, hogy változhat az eredetileg vasárnapra, Abu Dzabiba tervezett következő tárgyalási forduló helyszíne és időpontja.

Számomra teljességgel lehetetlen Moszkvában találkozni Putyinnal. Ez ugyanaz lenne, mintha Kijevben találkoznék Putyinnal. Éppen úgy meghívhatom én is Kijevbe – jöjjön ő. Most nyilvánosan meghívom ide, már amennyiben mer, persze

- mondta az ukrán elnök újságíróknak.

Zelenszkij hangsúlyozta, hogy Ukrajna konstruktív megállapodásra törekszik a háború valódi lezárásáról, és olyan tárgyalást szeretne, ahol a fennálló kérdéseket ténylegesen meg lehet vitatni és rendezni.

De ha valaki nem akar találkozni, és valamilyen okból nem képes ezt nyíltan kimondani, akkor születnek az efféle moszkvai meghívások

- fogalmazott. Az ukrán elnök ugyanakkor leszögezte, hogy az ukrán fél számára bármilyen valódi tárgyalási formátum elfogadható.

Nem tudom, milyen eredményt hoz majd, de biztosan többet, mint ami most történik

- tette hozzá Zelenszkij.

Az ukrán elnök szerint ő mindig is készen állt bármilyen formátumra, amely a háború lezárását célozza, és ténylegesen működik.

Moszkvában vagy Fehéroroszországban viszont ez egyszerűen lehetetlen – és teljesen nyilvánvaló, miért: az egyik ország az agresszor, amely elindította és viseli ellenünk a háborút, gyilkol bennünket, a másik pedig a partnere ebben

- zárta szavait Zelenszkij.

A Reuters szerint az ukrán államfő pénteken azt is bejelentette, hogy

módosulhat az amerikai közvetítéssel zajló béketárgyalások következő fordulójának időpontja és helyszíne.

A következő találkozót eredetileg most vasárnapra tervezték Abu Dzabiba, Zelenszkij azonban közölte, hogy jelenleg nem tudja, mikor kerül sor a legközelebbi fordulóra.

Marco Rubio amerikai külügyminiszter szerdán jelentette be, hogy Donald Trump különmegbízottai, Steve Witkoff és Jared Kushner, akik az előző tárgyalásokon is részt vettek, nem tudnak megjelenni a hétvégi egyeztetésen.

Nagyon fontos számunkra, hogy mindenki jelen legyen, akivel már megállapodtunk, mert mindenki a visszajelzésekre vár

- közölte az ukrán elnök. Zelenszkij hozzátette:

a dátum és a helyszín is változhat. Úgy gondoljuk, hogy jelenleg történik valami az Egyesült Államok és Irán között, és ezek a fejlemények valószínűleg befolyásolhatják az időzítést.

