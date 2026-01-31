Elképesztő üzlet robbant be a világ legnépesebb országában

Egy indiai gourmet boltban Avanti Mehta éppen vakkóstolót szervez – nem borról, hanem vízről. A résztvevők apró poharakból kóstolják a francia Evian, a Perrier, az olasz San Pellegrino és az indiai Aava vizeit, miközben az ásványianyag-tartalmat, a szénsav- és a sótartalmat értékelik.
"Mindegyik másként ízlik, ezért érdemes olyan vizet választani, amely táplálkozási értéket is ad" – magyarázza a 32 éves Mehta, aki India legfiatalabb vízsommelierjének tartja magát. Családja az Aava ásványvízmárka tulajdonosa. Az indiai ivóvíz-piacról a Reuters közölt alaposabb összeállítást.
A prémium víz ma már 400 millió dolláros üzletág a világ legnépesebb országában, és folyamatosan nő, ahogy a tehetősebb rétegek új státuszszimbólumként tekintenek rá. Indiában egy liter hazai prémium ásványvíz nagyjából egy dollárba kerül, az importmárkák pedig három dollár körül mozognak – ez körülbelül tizenötszöröse a legolcsóbb palackozott vizek árának.
A tiszta ivóvíz luxusnak számít az 1,4 milliárd lakosú országban,
ahol kutatók becslése szerint a talajvíz mintegy 70 százaléka szennyezett. A csapvíz a legtöbb helyen ihatatlan, decemberben pedig Indore városában tizenhat ember halt meg mérgezett csapvíz miatt.
A hagyományos palackozott víz piaca évente közel ötmilliárd dollárt ér, és évi 24 százalékkal bővül – ez a világ leggyorsabb növekedési üteme. Az Egyesült Államokban vagy Kínában a kényelmi szempontok hajtják a keresletet, ott a mintegy 30 milliárd dolláros piac csupán évi 4–5 százalékkal nő. Indiában viszont a prémium szegmens vezeti a bővülést: tavaly már a piac 8 százalékát adta, szemben a 2021-es 1 százalékkal.
A vásárlók között van B. S. Batra újdelhi ingatlanfejlesztő is, akinek családja otthon kizárólag prémium vizet fogyaszt. "Másként érzi magát az ember, energikusabb napközben" – mondja a 49 éves, lelkes tollaslabdázó. "Még a whiskymhez is ásványvizet iszom, a gyerekek pedig a smoothie-jukhoz használják."
A gazdagok és a vállalkozások egyaránt felfigyeltek a lehetőségre. Bhumi Pednekar bollywoodi filmsztár és nővére saját márkát indított, az indiai Tata-konglomerátum pedig bővíti prémium kínálatát. A Tata Consumer Products vezérigazgatója szerint a prémium víz élvez elsőbbséget, mert a tehetős, egészségtudatos fogyasztók hajlandók felárat fizetni érte. "Hosszú, nagyon hosszú távú lehetőséget látok ebben az üzletben" – tette hozzá.
A Tata Himalayan ásványvízgyára a Himalája előhegyeiben működik. A dolgozók elsősorban a gépeket felügyelik, amelyek természetes, föld alatti vízforrásból töltik meg a palackokat. A cég szénsavas Himalayan vizet is tervez piacra dobni, és újabb természetes forrásokat keres.
Az importált vizek az indiaiaknál jóval drágábbak a több mint 30 százalékos adóteher miatt. A Perrier, a San Pellegrino és az Evian 750 milliliteres palackja több mint 300 rúpiába, vagyis mintegy 3,20 dollárba kerül - írja a Reuters.
Címlapkép: A hosszú záridővel készült felvételen az indiai lobogó színeivel viágítják meg a CST vasúti főpályaudvar épületét a köztársaság kikiáltásának 76. évfordulója alkalmából Mumbaiban 2026. január 26-án. India hivatalosan 1947. augusztus 15-én szabadult fel a brit gyarmati uralom alól, és 1950. január 26-án alakult köztársasággá. Forrása: MTI/EPA/Divjakant Szolanki
Ha ez így folytatódik, alig lesz olyan helyszín, ahol téli olimpiát lehet majd rendezni
Csalóka, hogy az idei télen több hó esett.
Félelmetes kijelentés érkezett a NATO vezetőjétől
Nem finomkodott.
Olyan dologra bukkantak a csillagászok a világűrben, amitől megváltozhat, amit eddig az életről tudtunk
Közelebb kerülhetünk az élet eredetének megértéséhez.
Megszületett a döntés: maradhatnak a forrongó városban az ICE ügynökei
Már több tragikus haláleset bekövetkezett.
Elönti Magyarországot a külföldi függőség – Sokkoló, ami közben itthon történik
Szuverenitási kérdéseket vet fel.
Robbanások rázták meg a renegát államot - Máris elkezdődött az amerikai beavatkozás?
Állítólag a Forradalmi Gárda parancsnoka volt a célpont.
Titkos tárgyalások szivárogtak ki: Hátba szúrná Trumpot Amerika patrióta zászlóshajója
Komoly viták elé nézhet a nagyvállalat.
Az osztalék portfólióm - 2026. január
Két cég osztalékemelésére is számítottam az év elején, mindkettő bejelentette a már a következő negyedévre az osztalékot, és egyik sem emelt. Kis csalódás.VáltozásokHP Inc. (HPQ): Vás
Kitartás, kíváncsiság, alkalmazkodókészség - karriertippek a JP Morgan executive directorjától
Teljesítményalapú szingapúri iskolából több lépésen át került a JP Morgan traderi pozíciójába, ami nőként különösen komoly teljesítmény. Charmaine Cheok főzéssel vezeti le a stresszt
Termőföld befektetés 2026-tól: haszonbérlet és a földforgalmi szabályok változásai
A közelmúltban elfogadott jogszabály-módosítás jelentősen átalakította a megvásárolt termőföldek hasznosítására vonatkozó szabályokat. A jogalkotó több enyhítést is bevezetett, amelye
Rezsicsökkentés Európában
A HOLD Minutes e heti részében Szőcs Gábor senior portfóliókezelő mutatja be az energiapiacok alakulását: A HOLD Minutes érdekes és aktuális piaci, gazdasági jelenségeket elemző... The post
Újabb bankoknál drágulnak a vállalkozói számlák
A Raiffeisen Bankot követően újabb három pénzintézet jelentette be, hogy április elsejétől megemeli a vállalkozói bankszámlák költségét. A lakossági ügyfelek biztonságban vannak, de úgy
Az AI mánia margójára
Mostanra talán elhalt annyira az AI feletti izgalom, hogy értelmesen tudjunk beszélgetni róla. Szívesen olvasom a véleményedet a kommentek közt, mert könnyen lehet, hogy elsiklottam valami felett,
Magyarország, a napenergia bajnoka
Magyarország 29 százalékos részarányával 2025-ben is megtartotta vezető helyét a globális napenergia-termelésben.
Innováció a rajtvonalnál: bér egységköltségek - a legfontosabb tudnivalók
Sok pályázatnál ösztönösen abból indulunk ki, hogy a projekthez kapcsolódó személyi jellegű ráfordítást a munkaszerződés szerinti (tényleges) bér alapján tervezzük és számoljuk el.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Őrült mozgás a dollárban! Most érdemes bevásárolni?
Az árfolyam most a befektetéseink mellé állhat.
Csütörtökön újabb mérföldkőhöz érkezik az Opus sajátrészvény-visszavásárlási programja
Itt vannak a gyakorlati tudnivalók.
Történelmi megállapodást kötött az EU – Mit jelent ez nekünk?
Szorosabb lesz a kapcsolat Indiával.