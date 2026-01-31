Elképesztő üzlet robbant be a világ legnépesebb országában

Különleges piac növekszik látványosan Indiában, a prémium ivóvízek piaca. Nem véletlen a trend: a tiszta víz luxusnak számít az 1,4 milliárd lakossal rendelkező országban.

Egy indiai gourmet boltban Avanti Mehta éppen vakkóstolót szervez – nem borról, hanem vízről. A résztvevők apró poharakból kóstolják a francia Evian, a Perrier, az olasz San Pellegrino és az indiai Aava vizeit, miközben az ásványianyag-tartalmat, a szénsav- és a sótartalmat értékelik.

"Mindegyik másként ízlik, ezért érdemes olyan vizet választani, amely táplálkozási értéket is ad" – magyarázza a 32 éves Mehta, aki India legfiatalabb vízsommelierjének tartja magát. Családja az Aava ásványvízmárka tulajdonosa. Az indiai ivóvíz-piacról a Reuters közölt alaposabb összeállítást.

A prémium víz ma már 400 millió dolláros üzletág a világ legnépesebb országában, és folyamatosan nő, ahogy a tehetősebb rétegek új státuszszimbólumként tekintenek rá. Indiában egy liter hazai prémium ásványvíz nagyjából egy dollárba kerül, az importmárkák pedig három dollár körül mozognak – ez körülbelül tizenötszöröse a legolcsóbb palackozott vizek árának.

A tiszta ivóvíz luxusnak számít az 1,4 milliárd lakosú országban,

ahol kutatók becslése szerint a talajvíz mintegy 70 százaléka szennyezett. A csapvíz a legtöbb helyen ihatatlan, decemberben pedig Indore városában tizenhat ember halt meg mérgezett csapvíz miatt.

A hagyományos palackozott víz piaca évente közel ötmilliárd dollárt ér, és évi 24 százalékkal bővül – ez a világ leggyorsabb növekedési üteme. Az Egyesült Államokban vagy Kínában a kényelmi szempontok hajtják a keresletet, ott a mintegy 30 milliárd dolláros piac csupán évi 4–5 százalékkal nő. Indiában viszont a prémium szegmens vezeti a bővülést: tavaly már a piac 8 százalékát adta, szemben a 2021-es 1 százalékkal.

A vásárlók között van B. S. Batra újdelhi ingatlanfejlesztő is, akinek családja otthon kizárólag prémium vizet fogyaszt. "Másként érzi magát az ember, energikusabb napközben" – mondja a 49 éves, lelkes tollaslabdázó. "Még a whiskymhez is ásványvizet iszom, a gyerekek pedig a smoothie-jukhoz használják."

A gazdagok és a vállalkozások egyaránt felfigyeltek a lehetőségre. Bhumi Pednekar bollywoodi filmsztár és nővére saját márkát indított, az indiai Tata-konglomerátum pedig bővíti prémium kínálatát. A Tata Consumer Products vezérigazgatója szerint a prémium víz élvez elsőbbséget, mert a tehetős, egészségtudatos fogyasztók hajlandók felárat fizetni érte. "Hosszú, nagyon hosszú távú lehetőséget látok ebben az üzletben" – tette hozzá.

A Tata Himalayan ásványvízgyára a Himalája előhegyeiben működik. A dolgozók elsősorban a gépeket felügyelik, amelyek természetes, föld alatti vízforrásból töltik meg a palackokat. A cég szénsavas Himalayan vizet is tervez piacra dobni, és újabb természetes forrásokat keres.

Az importált vizek az indiaiaknál jóval drágábbak a több mint 30 százalékos adóteher miatt. A Perrier, a San Pellegrino és az Evian 750 milliliteres palackja több mint 300 rúpiába, vagyis mintegy 3,20 dollárba kerül - írja a Reuters.

