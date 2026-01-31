  • Megjelenítés
Megszólalt Vlagyimir Putyin egykori fontos szövetségese - Elmondta, milyen sors vár az orosz elnökre a háború után
Megszólalt Vlagyimir Putyin egykori fontos szövetségese - Elmondta, milyen sors vár az orosz elnökre a háború után

Hiába kapálózik az orosz vezetés, a háború úgy fog véget érni Vlagyimir Putyin számára, mint anno Szlobodan Milosevics jugoszláv/szerb államfőnek ért véget a délszláv háború, vagyis a hágai bíróság előtt, majd börtönben - írja Igor "Sztrelkov" Girkin legújabb Telegram-bejegyzésében.

Igor Girkin, a "Donyecki Népköztársaság" egykori védelmi minisztere, majd az orosz-ukrán háború egyik katonája (és végül Vlagyimir Putyin kérlelhetetlen kritikusa), dühösen reagált arra, hogy Moszkva február 1-jéig az energiaszektor bombázásra vonatkozó, részleges fegyverszünetet kötött Ukrajnával. Szerinte Oroszország vezetése önmagát áltatja, ha megbocsátást vagy megbékélést vár.

Őszintén szólva, nem egészen értem, mire számít a vezetésünk. Megbocsátásra? Nem lesz. Megbékélésre? Nem lesz. Minden úgy fog végződni, mint Milosevics esetében, ez most már teljesen nyilvánvaló

- írja bejegyzésében, utalva arra, hogy az egykori szerb/jugoszláv vezető végül a hágai bíróság előtt végezte, majd börtönbe került.

Az egykori orosz szakadár elítélte az egész egyezséget, és időnyerésnek minősítette az "ellenség" lépését.

Különösen érdekes Igor esetében, hogy a hágai bíróság őt már (távollétében) elítélte az MH17-es utasszállító gép lelölévéséért, amelyben összesen 298 civil vesztette életét. Az orosz szakadár ugyan börtönbüntetését tölti, de nem Nyugat-Európában, hanem Oroszországban - itt ugyanis négy évre ítélték, miután bírálta Vlagyimir Putyin orosz elnököt és az orosz hadvezetást sorozatos harctéri kudarcaik miatt.

