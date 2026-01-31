Megszólalt Zelenszkij: elmaradhatnak a holnapi béketárgyalások

Zelenszkij szombaton jelentette be, hogy Kijev további információkat vár Washingtonból a békefolyamat következő lépéseiről. Az elnök szerint a jövő héten újabb megbeszélésekre kerülhet sor.
Az ukrán elnök szombat esti videóüzenetében közölte, hogy Ukrajna folyamatosan egyeztet az amerikai féllel, és konkrét részleteket vár a további találkozókról. Hozzátette, hogy
az ukrán fél már készül a jövő hétre tervezett tárgyalásokra.
Nyilatkozata arra utal, hogy az eredetileg vasárnapra tervezett egyeztetés Ukrajna, Oroszország és az Egyesült Államok képviselői között az Egyesült Arab Emírségekben nagy valószínűséggel elmarad.
Forrás: Reuters
Címlapkép forrása: Harun Ozalp/Anadolu via Getty Images
Jön a hatalmas vihar, 30 centis havat és mínusz 10 fokos hideget hoz magával Amerikába
Évtizedek óta nem volt példa ilyenre.
Itt vannak az Ötöslottó nyerőszámai!
Kiderült, hogy gazdára talált-e a több milliárd forintos főnyeremény.
Megszólalt Donald Trump a legújabb amerikai katonai akcióról
Röviden, tömören.
Megdöbbentő terv látott napvilágot: ez lehet Elon Musk újabb őrült ötlete
Sok dolgot megváltoztathat.
Nem kegyelmezett a piac: nagyot zuhant ma a Bitcoin
Menekülnek a befektetők a süllyedő hajóról.
Évekig lapulhat az emberi agyban egy rejtélyes parazita: az orvosok is meglepődtek, mire képes
Sokáig félreismerték a sokakat megfertőző kórokozót.
Titkos Epstein-aktákat hoztak nyilvánosságra: Bill Gates mellett újabb világsztárok érintettek a legnagyobb amerikai botrányban
Elon Musk és a kereskedelmi miniszter sem úszta meg.
Az osztalék portfólióm - 2026. január
Két cég osztalékemelésére is számítottam az év elején, mindkettő bejelentette a már a következő negyedévre az osztalékot, és egyik sem emelt. Kis csalódás.VáltozásokHP Inc. (HPQ): Vás
Kitartás, kíváncsiság, alkalmazkodókészség - karriertippek a JP Morgan executive directorjától
Teljesítményalapú szingapúri iskolából több lépésen át került a JP Morgan traderi pozíciójába, ami nőként különösen komoly teljesítmény. Charmaine Cheok főzéssel vezeti le a stresszt
Rezsicsökkentés Európában
A HOLD Minutes e heti részében Szőcs Gábor senior portfóliókezelő mutatja be az energiapiacok alakulását: A HOLD Minutes érdekes és aktuális piaci, gazdasági jelenségeket elemző... The post
Termőföld befektetés 2026-tól: haszonbérlet és a földforgalmi szabályok változásai
A közelmúltban elfogadott jogszabály-módosítás jelentősen átalakította a megvásárolt termőföldek hasznosítására vonatkozó szabályokat. A jogalkotó több enyhítést is bevezetett, amelye
Újabb bankoknál drágulnak a vállalkozói számlák
A Raiffeisen Bankot követően újabb három pénzintézet jelentette be, hogy április elsejétől megemeli a vállalkozói bankszámlák költségét. A lakossági ügyfelek biztonságban vannak, de úgy
Az AI mánia margójára
Mostanra talán elhalt annyira az AI feletti izgalom, hogy értelmesen tudjunk beszélgetni róla. Szívesen olvasom a véleményedet a kommentek közt, mert könnyen lehet, hogy elsiklottam valami felett,
Magyarország, a napenergia bajnoka
Magyarország 29 százalékos részarányával 2025-ben is megtartotta vezető helyét a globális napenergia-termelésben.
Innováció a rajtvonalnál: bér egységköltségek - a legfontosabb tudnivalók
Sok pályázatnál ösztönösen abból indulunk ki, hogy a projekthez kapcsolódó személyi jellegű ráfordítást a munkaszerződés szerinti (tényleges) bér alapján tervezzük és számoljuk el.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Őrült mozgás a dollárban! Most érdemes bevásárolni?
Az árfolyam most a befektetéseink mellé állhat.
Csütörtökön újabb mérföldkőhöz érkezik az Opus sajátrészvény-visszavásárlási programja
Itt vannak a gyakorlati tudnivalók.
Történelmi megállapodást kötött az EU – Mit jelent ez nekünk?
Szorosabb lesz a kapcsolat Indiával.