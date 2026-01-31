  • Megjelenítés
Megszólalt Zelenszkij: elmaradhatnak a holnapi béketárgyalások
Megszólalt Zelenszkij: elmaradhatnak a holnapi béketárgyalások

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök közölte, hogy Ukrajna további részleteket vár az Egyesült Államoktól a béketárgyalások folytatásáról, és a jövő hétre újabb egyeztetéseket készít elő.

Zelenszkij szombaton jelentette be, hogy Kijev további információkat vár Washingtonból a békefolyamat következő lépéseiről. Az elnök szerint a jövő héten újabb megbeszélésekre kerülhet sor.

Az ukrán elnök szombat esti videóüzenetében közölte, hogy Ukrajna folyamatosan egyeztet az amerikai féllel, és konkrét részleteket vár a további találkozókról. Hozzátette, hogy

az ukrán fél már készül a jövő hétre tervezett tárgyalásokra.

Nyilatkozata arra utal, hogy az eredetileg vasárnapra tervezett egyeztetés Ukrajna, Oroszország és az Egyesült Államok képviselői között az Egyesült Arab Emírségekben nagy valószínűséggel elmarad.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Harun Ozalp/Anadolu via Getty Images

