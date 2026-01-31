  • Megjelenítés
Megszületett a döntés: bezár a világ egyik legszörnyűbb börtöne – Mindenkit szabadon engednek
Portfolio
Venezuela új elnöke, Delcy Rodriguez bejelentette, hogy teljes politikai amnesztiát ad az 1999 óta őrizetbe vett politikai fogvatartottaknak és bezárja az El Heliocide börtönt is.

Hugó Chavez 1999-ben vette át a hatalmat Venezuelában, aki antidemokratikus fordulatot hajtott végre az országban, utódja, Nicolas Maduro pedig eszkalálta a politikai ellenfeleivel szembeni leszámolásokat, sokezer embert vett őrizetbe. Legtöbbjüket az El Heliocide börtönbe zárta, Caracasba.

Delcy Rodriguez, aki Maduro elrablása után Venezuela elnöke lett, bejelentette pár órája:

bezárja az El Heliocidét és szabadon engedi az összes fogva tartott politikai foglyot.

Az ütemezés egyelőre nem világos, csak annyit közölt, hogy hamarosan benyújtja az általános amnesztiára vonatkozó törvényjavaslatot.

Ez a törvény segít majd abban, hogy begyógyítsuk a sebeket, melyeket a korábbi politikai összecsapások okoztak, melyeket szélsőség és erőszak vezetett. Ennek köszönhetően az igazságosság visszatér az országunkba”

– mondta Rodriguez.

Azt is bejelentette, hogy Venezuela törvényeiben átfogó reformok jönnek.

Delcy Rodriguez már korábban elengedett több mint 300 politikai foglyot, köztük az USA néhány állampolgárát – ez Donald Trump amerikai elnök részéről fontos követelés volt, azért cserébe, hogy Amerika ne indítson újabb katonai csapásokat Venezuela ellen.

Címlapkép forrása: Maxwell Briceno/Anadolu via Getty Images

