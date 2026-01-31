  • Megjelenítés
NATO-partoknál bukkant fel egy orosz hajó
NATO-partoknál bukkant fel egy orosz hajó

Egy orosz zászló alatt közlekedő, az úgynevezett árnyékflottához tartozó tartályhajó januárban szokatlanul közel haladt a török partokhoz a Fekete-tengeren – derül ki a MarineTraffic műholdas nyomkövető rendszer adataiból és a TankerTrackers nevű, nyílt forrású hírszerzési csoport elemzéséből - közölte az United24. Erre vélhetően azért volt szükség, hogy a NATO-tag Törökország légterében maradva elkerülje az ellenséges dróntámadásokat.

A STRATEG nevű olajszállító tankhajó január 15. és 30. között végig a Fekete-tenger déli partvidékével párhuzamosan haladt, és egyszer sem közelítette meg a nyílt vizeket.

A TankerTrackers szerint a hajó azért választotta ezt a szokatlan útvonalat, hogy a végig a NATO-tagállam Törökország légvédelmi ernyője alatt maradva csökkentse az ukrán dróntámadások kockázatát.

A 2011-ben épített STRATEG nyersolajszállító tartályhajó esete újabb bizonyítéka annak, hogy az orosz kötődésű hajók a nyugati szankciók és a támadások elkerülése érdekében egyre kifinomultabb kitérő manővereket alkalmaznak.

A Bloomberg beszámolója szerint egy másik, Oroszországhoz köthető tankhajó, a Chariot Tide január 21-én műszaki problémákkal küzdött a marokkói Tanger kikötője közelében. A hajó sebessége két csomó alá esett, navigációs státuszát pedig "irányíthatatlanra" módosították, ami a manőverezési képesség elvesztését jelzi. Később a hajót a "sérült vagy javítás alatt álló" kategóriába sorolták át, ami aggodalmat keltett az európai tengerészeti hatóságoknál.

A hónap elején az ukrán katonai hírszerzés közzétette 66 olyan hajó adatait, amelyek az Oroszország, Irán és Venezuela által üzemeltetett árnyékflottához köthetők. Ezek a hajók állítólag a szankciók megsértésével szállítanak olajat, és különböző illegális tevékenységekhez – köztük ukrán gabona eltulajdonításához és az ukrán államhatár megsértéséhez – kapcsolódnak.

