NATO-partoknál bukkant fel egy orosz hajó

A STRATEG nevű olajszállító tankhajó január 15. és 30. között végig a Fekete-tenger déli partvidékével párhuzamosan haladt, és egyszer sem közelítette meg a nyílt vizeket.

A TankerTrackers szerint a hajó azért választotta ezt a szokatlan útvonalat, hogy a végig a NATO-tagállam Törökország légvédelmi ernyője alatt maradva csökkentse az ukrán dróntámadások kockázatát.

The irony of seeing a Russian-flagged tanker sail as close as possible to a NATO coastline in order to avoid an attack by Ukrainian drones.#OOTT #Tankers #Russia #Ukraine pic.twitter.com/9WUZ2g6LPO https://twitter.com/hashtag/OOTT?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw — TankerTrackers.com, Inc. (@TankerTrackers) January 30, 2026

A 2011-ben épített STRATEG nyersolajszállító tartályhajó esete újabb bizonyítéka annak, hogy az orosz kötődésű hajók a nyugati szankciók és a támadások elkerülése érdekében egyre kifinomultabb kitérő manővereket alkalmaznak.

A Bloomberg beszámolója szerint egy másik, Oroszországhoz köthető tankhajó, a Chariot Tide január 21-én műszaki problémákkal küzdött a marokkói Tanger kikötője közelében. A hajó sebessége két csomó alá esett, navigációs státuszát pedig "irányíthatatlanra" módosították, ami a manőverezési képesség elvesztését jelzi. Később a hajót a "sérült vagy javítás alatt álló" kategóriába sorolták át, ami aggodalmat keltett az európai tengerészeti hatóságoknál.

A hónap elején az ukrán katonai hírszerzés közzétette 66 olyan hajó adatait, amelyek az Oroszország, Irán és Venezuela által üzemeltetett árnyékflottához köthetők. Ezek a hajók állítólag a szankciók megsértésével szállítanak olajat, és különböző illegális tevékenységekhez – köztük ukrán gabona eltulajdonításához és az ukrán államhatár megsértéséhez – kapcsolódnak.

