  • Megjelenítés
Olyan dologra bukkantak a csillagászok a világűrben, amitől megváltozhat, amit eddig az életről tudtunk
Globál

Olyan dologra bukkantak a csillagászok a világűrben, amitől megváltozhat, amit eddig az életről tudtunk

Portfolio
Tudósok azonosították a csillagközi térben valaha talált legnagyobb kéntartalmú szerves molekulát, amely a kutatók szerint hiányzó láncszem lehet az élet kémiai eredetének megértésében - jelentette a CNN.

A kén a világegyetem tizedik leggyakoribb eleme, a Földön pedig az aminosavak, fehérjék és enzimek nélkülözhetetlen alkotórésze. Bár a tudósok korábban már találtak hasonló kéntartalmú molekulákat üstökösökben és meteoritokban, a csillagközi térben – a csillagok közötti, por- és gázfelhőkkel tarkított hatalmas régióban – rejtélyes módon alig bukkantak nagyobb kénvegyületekre.

A kén már nagyon régen, az űrből érkezett a Földre. Ennek ellenére eddig csak nagyon kevés kéntartalmú molekulát találtunk az űrben, ami különös, hiszen hatalmas mennyiségben kellene jelen lennie

– mondta Araki Micunori, a németországi Max Planck Földönkívüli Fizikai Intézet kutatója, a Nature Astronomy folyóiratban megjelent tanulmány vezető szerzője.

Egy korábbi kutatócsoport azt feltételezte, hogy a kén azért tűnik ritkának, mert kozmikus jégbe zárva található meg a világegyetemben.

Még több Globál

Félelmetes kijelentés érkezett a NATO vezetőjétől

Megszületett a döntés: maradhatnak a forrongó városban az ICE ügynökei

Robbanások rázták meg a renegát államot - Máris elkezdődött az amerikai beavatkozás?

Az új felfedezés fontos darabját adja ennek a kirakósnak.

Ez a valaha űrben talált legnagyobb kéntartalmú molekula, 13 atomból áll. Korábban a legnagyobb mindössze kilenc atomot tartalmazott, és az is ritkaságnak számított, mivel a legtöbb észlelt kénvegyület csak három-öt atomból épül fel

– magyarázta Araki Micunori.

A nagyobb molekulák megtalálása azért fontos, mert áthidalja a szakadékot az űrben található egyszerű kémiai vegyületek és az üstökösökben, meteoritokban felfedezett, összetettebb életépítő elemek között.

A 2,5-ciklohexadién-1-tion nevű molekula szenet és hidrogént is tartalmaz, és az eddig azonosított több mint 300 űrbeli molekula katalógusát bővíti. A felfedezés arra utal, hogy a jövőben még több, akár még nagyobb kéntartalmú molekulát is találhatnak.

A molekulát a G+0.693-0.027 jelű molekulafelhőben azonosították, körülbelül 27 ezer fényévre a Földtől, galaxisunk központja közelében. A molekulafelhők hideg, sűrű por- és gázkoncentrációk, amelyek lehetővé teszik a molekulák kialakulását, és egyúttal csillagbölcsőként is működnek.

A kutatók először laboratóriumban állították elő a molekulát, majd rendkívül pontos "rádió-ujjlenyomatot" készítettek róla. Ezt hasonlították össze a spanyolországi IRAM-30m és Yebes rádiótávcsövek korábbi megfigyelési adataival.

Kate Freeman, a Penn State Egyetem professzora izgalmas nyomozásnak nevezte a kutatást. "A meteoritok összetett kénvegyületeket tartalmaznak, és valószínűleg ezek hozták a Földre az élet kémiájához szükséges anyagokat. Eddig nem tudtuk, hogyan kerültek ezek a vegyületek a meteoritokba – most már tudjuk, hogy származhatnak a Naprendszeren kívülről is."

Sara Russell, a londoni Természettudományi Múzeum professzora szerint az összetett szerves molekulák jelenléte a Tejútrendszer központjában arra utal, hogy a biológiailag fontos anyagok az űr minden részén megtalálhatók lehetnek.

Ez egy kicsit valószínűbbé teszi, hogy máshol is létezhet élet.

Ryan Fortenberry, a Mississippii Egyetem vegyészprofesszora hozzátette: több mint ötven éve még csodának számított bármilyen molekulát találni az űrben. "Azt gondoltuk, a zord környezet egyszerűen lebontja őket – most pedig 13 atomos, sőt több tucat atomos molekulákat találunk. A molekulák ellenállóbbak, mint hittük, és a távcsövek megmutatták, hogy az űr kémiája sokkal gazdagabb az elképzeltnél. Teljes mértékben várom, hogy aminosavakat is találjunk a Naprendszeren túl."

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Rezsicsökkentés Európában

A HOLD Minutes e heti részében Szőcs Gábor senior portfóliókezelő mutatja be az energiapiacok alakulását: A HOLD Minutes érdekes és aktuális piaci, gazdasági jelenségeket elemző... The post

KonyhaKontrolling

Az AI mánia margójára

Mostanra talán elhalt annyira az AI feletti izgalom, hogy értelmesen tudjunk beszélgetni róla. Szívesen olvasom a véleményedet a kommentek közt, mert könnyen lehet, hogy elsiklottam valami felett,

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Elkezdődött: Donald Trump kiadta a parancsot a légierőnek - Amerikai gépeket észleltek az ellenséges állam körül
Megelégelték a magyar és EU-s birtokok támogatását - döntöttek a durva büntetésről
Kínos fordulat a kiképzésen: a britek akarták tanítani az ukránokat, aztán jött a meglepetés
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility