Olyan dologra bukkantak a csillagászok a világűrben, amitől megváltozhat, amit eddig az életről tudtunk

A kén a világegyetem tizedik leggyakoribb eleme, a Földön pedig az aminosavak, fehérjék és enzimek nélkülözhetetlen alkotórésze. Bár a tudósok korábban már találtak hasonló kéntartalmú molekulákat üstökösökben és meteoritokban, a csillagközi térben – a csillagok közötti, por- és gázfelhőkkel tarkított hatalmas régióban – rejtélyes módon alig bukkantak nagyobb kénvegyületekre.

A kén már nagyon régen, az űrből érkezett a Földre. Ennek ellenére eddig csak nagyon kevés kéntartalmú molekulát találtunk az űrben, ami különös, hiszen hatalmas mennyiségben kellene jelen lennie

– mondta Araki Micunori, a németországi Max Planck Földönkívüli Fizikai Intézet kutatója, a Nature Astronomy folyóiratban megjelent tanulmány vezető szerzője.

Egy korábbi kutatócsoport azt feltételezte, hogy a kén azért tűnik ritkának, mert kozmikus jégbe zárva található meg a világegyetemben.

Az új felfedezés fontos darabját adja ennek a kirakósnak.

Ez a valaha űrben talált legnagyobb kéntartalmú molekula, 13 atomból áll. Korábban a legnagyobb mindössze kilenc atomot tartalmazott, és az is ritkaságnak számított, mivel a legtöbb észlelt kénvegyület csak három-öt atomból épül fel

– magyarázta Araki Micunori.

A nagyobb molekulák megtalálása azért fontos, mert áthidalja a szakadékot az űrben található egyszerű kémiai vegyületek és az üstökösökben, meteoritokban felfedezett, összetettebb életépítő elemek között.

A 2,5-ciklohexadién-1-tion nevű molekula szenet és hidrogént is tartalmaz, és az eddig azonosított több mint 300 űrbeli molekula katalógusát bővíti. A felfedezés arra utal, hogy a jövőben még több, akár még nagyobb kéntartalmú molekulát is találhatnak.

A molekulát a G+0.693-0.027 jelű molekulafelhőben azonosították, körülbelül 27 ezer fényévre a Földtől, galaxisunk központja közelében. A molekulafelhők hideg, sűrű por- és gázkoncentrációk, amelyek lehetővé teszik a molekulák kialakulását, és egyúttal csillagbölcsőként is működnek.

A kutatók először laboratóriumban állították elő a molekulát, majd rendkívül pontos "rádió-ujjlenyomatot" készítettek róla. Ezt hasonlították össze a spanyolországi IRAM-30m és Yebes rádiótávcsövek korábbi megfigyelési adataival.

Kate Freeman, a Penn State Egyetem professzora izgalmas nyomozásnak nevezte a kutatást. "A meteoritok összetett kénvegyületeket tartalmaznak, és valószínűleg ezek hozták a Földre az élet kémiájához szükséges anyagokat. Eddig nem tudtuk, hogyan kerültek ezek a vegyületek a meteoritokba – most már tudjuk, hogy származhatnak a Naprendszeren kívülről is."

Sara Russell, a londoni Természettudományi Múzeum professzora szerint az összetett szerves molekulák jelenléte a Tejútrendszer központjában arra utal, hogy a biológiailag fontos anyagok az űr minden részén megtalálhatók lehetnek.

Ez egy kicsit valószínűbbé teszi, hogy máshol is létezhet élet.

Ryan Fortenberry, a Mississippii Egyetem vegyészprofesszora hozzátette: több mint ötven éve még csodának számított bármilyen molekulát találni az űrben. "Azt gondoltuk, a zord környezet egyszerűen lebontja őket – most pedig 13 atomos, sőt több tucat atomos molekulákat találunk. A molekulák ellenállóbbak, mint hittük, és a távcsövek megmutatták, hogy az űr kémiája sokkal gazdagabb az elképzeltnél. Teljes mértékben várom, hogy aminosavakat is találjunk a Naprendszeren túl."

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio