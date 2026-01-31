  • Megjelenítés
Orbán Viktor személyesen reagált Fenyő Miklós halálára
Orbán Viktor személyesen reagált Fenyő Miklós halálára

Facebook-oldalán reagált Orbán Viktor miniszterelnök Fenyő Miklós énekes-zenész halálára.

A mai nap során, 78 évesen meghalt Fenyő Miklós, elismert énekes-zenész.

Orbán Viktor miniszterelnök Facebook-oldalán reagált a szomorú hírre.

Életünk egy darabját is magával vitte.
Isten nyugosztalja Fenyő Miklóst!”

- írta a magyar vezető.

Fenyő Miklós eMeRTon-díjas magyar előadóművész Budapesten született 1947. március 12-én. Dalszerzőként, szövegíróként, rock and roll énekesként, zenekarvezetőként és billentyűsként sokat tett a hazai könnyűzene fejlődéséért.1967-ben alapította meg a Hungária együttest, amellyel befutott, később pedig szólókarriert is épített. Mozgalmas és gazdag pályája során a Hungária együttessel és szólóban harmincnál több lemeze jelent meg, köztük többszörös platina- és aranylemezek, gyémántlemezt is átvehetett a zenéjével eladott, több mint ötmillió hanghordozóért. 

