Pánik a világ olajszállításának kulcspontján: robbanás történt ott, ahol a tankerek ötöde halad át
Pánik a világ olajszállításának kulcspontján: robbanás történt ott, ahol a tankerek ötöde halad át

Szombaton robbanás rázta meg az iráni Bandar Abbász kikötőjét, de a detonáció okát egyelőre nem hozták nyilvánosságra - írta a Reuters.

A félhivatalos Tasznim hírügynökség cáfolta azokat a közösségi médiában terjedő értesüléseket, amelyek szerint a robbanás a Forradalmi Gárda egyik haditengerészeti parancsnokát vette volna célba. A hatóságok vizsgálatot indítottak az ügyben, de további részleteket egyelőre nem közöltek.

Bandar Abbász kikötője a Hormuzi-szoros bejáratánál fekszik, Irán és Omán között. Ezen a stratégiai jelentőségű vízi útvonalon halad át a világ tengeri olajszállításának mintegy ötöde.

A robbanás híre kiélezett belpolitikai helyzetben látott napvilágot. Decemberben országos tüntetéshullám söpört végig Iránon a súlyos gazdasági nehézségek miatt. Ez az elmúlt három év legnagyobb megmozdulása volt, és komoly kihívás elé állította az ország vallási vezetését. Egy iráni tisztségviselő a Reuters hírügynökségnek elmondta, hogy a megmozdulások során legalább ötezer ember vesztette életét, köztük mintegy ötszáz, a biztonsági erőkhöz tartozó személy.

Donald Trump amerikai elnök csütörtökön közölte, hogy egy "armada" tart Irán felé. Több forrás szerint a washingtoni vezetés célzott csapásokat fontolgat az iráni biztonsági erők ellen.

Maszúd Pezeskján iráni elnök szombaton azzal vádolta meg az Egyesült Államok, Izrael és több európai ország vezetőit, hogy kihasználják Irán gazdasági gondjait, zavargásokat szítanak, és eszközöket biztosítanak ahhoz, hogy "széttépjék a nemzetet".

