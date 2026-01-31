Súlyos vádak láttak napvilágot: Trump nyakig benne lehet a legnagyobb amerikai botrányban

A dokumentumok között található egy lista is, amelyet az FBI munkatársai állítottak össze tavaly augusztusban a Trump elleni vádakról. Ezek nagy része a hivatal közösségi bejelentő vonalán érkezett, és ellenőrizetlen tippnek minősül. Az iratok között szerepelnek továbbá FBI-feljegyzések egy nőről, aki korábban polgári perben vádolta meg Trumpot azzal, hogy 13 éves korában megerőszakolta. Ugyancsak megtalálható egy FBI-meghallgatás jegyzőkönyve, amelyben Epstein egyik áldozata azt állította: Ghislaine Maxwell, Epstein bűntársa egyszer "felajánlotta" őt Trumpnak egy New York-i partin. A nő az FBI-nak elmondta, hogy végül nem történt köztük semmi.

Az Igazságügyi Minisztérium pénteken közölte, hogy a dokumentumokban szereplő Trump elleni vádak hamisak. A tárca hangsúlyozta, hogy az iratok "valótlan és szenzációhajhász állításokat tartalmaznak Trump elnök ellen, amelyeket közvetlenül a 2020-as választások előtt nyújtottak be az FBI-nak". Trump régóta tagad minden Epsteinnel összefüggő vagy szexuális visszaéléssel kapcsolatos vádat.

A most nyilvánosságra hozott dokumentumok Trump kezdeti ellenállását is kontextusba helyezik.

Az USA jelenlegi elnöke 2025 januári beiktatásakor még ígéretet tett a dokumentumok kiadására, később azonban személyesen lobbizott republikánus képviselőknél a Fehér Házban, hogy megakadályozza az erről szóló törvény elfogadását.

Végül a kétpárti támogatás legyőzte az ellenállását, és novemberben aláírta a jogszabályt, amely december közepéig kötelezte az Igazságügyi Minisztériumot az összes Epstein-irat közzétételére.

A dokumentumok Trump és Epstein évtizedes kapcsolatára is rávilágítanak. Epstein elítélt szexuális bűnöző volt, aki 2019-ben öngyilkos lett a börtönben, Maxwell pedig jelenleg emberkereskedelem miatt tölti büntetését.

A decemberben nyilvánosságra hozott első dokumentumcsomag már bizonyította, hogy Trump a kilencvenes években többször is repült Epstein magángépén. Ez ellentmond Trump korábbi állításának, miszerint soha nem utazott Epstein gépén. Az iratok azt is felfedték, hogy az Igazságügyi Minisztérium 2021-ben idézést küldött Trump Mar-a-Lago-klubjának Maxwell büntetőpere előtt.

A most kiadott anyagok között szerepelnek Epstein e-mailjei is, amelyekből kiderül, hogy a szexuális bűnöző szorosan követte a Trumpról szóló híreket, és rendszeresen levelezett Steve Bannonnal, Trump egykori tanácsadójával. Epstein újságírókkal, üzletemberekkel és más ismerőseivel is gyakran váltott üzeneteket Trumpról.

Egy 2018-as e-mailváltásban Epstein Michael Wolff újságírótól kért segítséget, hogy visszavágjon egy cikkre, amely az ellene felhozott vádakról szólt. "Azon gondolkodom, mit tenne Trump" – írta Epstein.

Sosem próbál magyarázkodni. Tagad, a médiát hibáztatja, másokat gyaláz

– válaszolta Wolff.

Larry Summers volt pénzügyminiszterrel és Harvard-elnökkel folytatott levelezésében Summers 2017 júliusában ezt írta Epsteinnek Trumpról:

Azt hiszem, a barátod elmebeteg.

Epstein erre így válaszolt:

Nem a barátom, és ezt már mondtam neked korábban is.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images