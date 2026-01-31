  • Megjelenítés
Súlyos vádak láttak napvilágot: Trump nyakig benne lehet a legnagyobb amerikai botrányban
Súlyos vádak láttak napvilágot: Trump nyakig benne lehet a legnagyobb amerikai botrányban

Pénteken nyilvánosságra hozták a Jeffrey Epsteinnel kapcsolatos dokumentumok újabb, mintegy hárommillió oldalnyi csomagját, amelyben Donald Trump volt amerikai elnök neve több mint ezerszer szerepel. Az iratok egy részében ártalmatlan utalások találhatók, más dokumentumok viszont korábban nem ismert, be nem igazolt szexuális visszaélési vádakat tartalmaznak Trump ellen, valamint új részleteket arról, hogyan írták le Epstein áldozatai a későbbi elnökkel való találkozásaikat - közölte a CNN.

A dokumentumok között található egy lista is, amelyet az FBI munkatársai állítottak össze tavaly augusztusban a Trump elleni vádakról. Ezek nagy része a hivatal közösségi bejelentő vonalán érkezett, és ellenőrizetlen tippnek minősül. Az iratok között szerepelnek továbbá FBI-feljegyzések egy nőről, aki korábban polgári perben vádolta meg Trumpot azzal, hogy 13 éves korában megerőszakolta. Ugyancsak megtalálható egy FBI-meghallgatás jegyzőkönyve, amelyben Epstein egyik áldozata azt állította: Ghislaine Maxwell, Epstein bűntársa egyszer "felajánlotta" őt Trumpnak egy New York-i partin. A nő az FBI-nak elmondta, hogy végül nem történt köztük semmi.

Az Igazságügyi Minisztérium pénteken közölte, hogy a dokumentumokban szereplő Trump elleni vádak hamisak. A tárca hangsúlyozta, hogy az iratok "valótlan és szenzációhajhász állításokat tartalmaznak Trump elnök ellen, amelyeket közvetlenül a 2020-as választások előtt nyújtottak be az FBI-nak". Trump régóta tagad minden Epsteinnel összefüggő vagy szexuális visszaéléssel kapcsolatos vádat.

A most nyilvánosságra hozott dokumentumok Trump kezdeti ellenállását is kontextusba helyezik.

Az USA jelenlegi elnöke 2025 januári beiktatásakor még ígéretet tett a dokumentumok kiadására, később azonban személyesen lobbizott republikánus képviselőknél a Fehér Házban, hogy megakadályozza az erről szóló törvény elfogadását.

Végül a kétpárti támogatás legyőzte az ellenállását, és novemberben aláírta a jogszabályt, amely december közepéig kötelezte az Igazságügyi Minisztériumot az összes Epstein-irat közzétételére.

A dokumentumok Trump és Epstein évtizedes kapcsolatára is rávilágítanak. Epstein elítélt szexuális bűnöző volt, aki 2019-ben öngyilkos lett a börtönben, Maxwell pedig jelenleg emberkereskedelem miatt tölti büntetését.

A decemberben nyilvánosságra hozott első dokumentumcsomag már bizonyította, hogy Trump a kilencvenes években többször is repült Epstein magángépén. Ez ellentmond Trump korábbi állításának, miszerint soha nem utazott Epstein gépén. Az iratok azt is felfedték, hogy az Igazságügyi Minisztérium 2021-ben idézést küldött Trump Mar-a-Lago-klubjának Maxwell büntetőpere előtt.

A most kiadott anyagok között szerepelnek Epstein e-mailjei is, amelyekből kiderül, hogy a szexuális bűnöző szorosan követte a Trumpról szóló híreket, és rendszeresen levelezett Steve Bannonnal, Trump egykori tanácsadójával. Epstein újságírókkal, üzletemberekkel és más ismerőseivel is gyakran váltott üzeneteket Trumpról.

Egy 2018-as e-mailváltásban Epstein Michael Wolff újságírótól kért segítséget, hogy visszavágjon egy cikkre, amely az ellene felhozott vádakról szólt. "Azon gondolkodom, mit tenne Trump" – írta Epstein.

Sosem próbál magyarázkodni. Tagad, a médiát hibáztatja, másokat gyaláz

– válaszolta Wolff.

Larry Summers volt pénzügyminiszterrel és Harvard-elnökkel folytatott levelezésében Summers 2017 júliusában ezt írta Epsteinnek Trumpról:

Azt hiszem, a barátod elmebeteg.

Epstein erre így válaszolt:

Nem a barátom, és ezt már mondtam neked korábban is.

