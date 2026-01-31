Választási botrány: több mint száz embert tartóztattak le, mégis kihirdették az eredményt a Balkán puskaporos hordójában

A választási bizottság tájékoztatása szerint a miniszterelnök pártja
a voksok 51,1 százalékát szerezte meg.
Ez a 120 fős parlamentben legalább 57 helyre lesz neki elegendő. A második helyen a korábban Hashim Thaci volt államfő vezette Koszovói Demokrata Párt (PDK) végzett a szavazatok 20,19 százalékával (22 képviselői hely), a harmadik pedig a Koszovói Demokrata Szövetség (LDK) lett 13,24 százalékkal (15 hely). Ramush Haradinaj volt kormányfő Szövetség Koszovó Jövőjéért (AAK) nevű pártja 5,9 százalékot (6 képviselői) szerzett meg. A többi albán párt nem jutott be a törvényhozásba.
A nemzeti kisebbségeknek 20 garantált hely jut a parlamentben, 10 a szerbnek, összesen 10 pedig a többinek. A szerbeknek fenntartott 10 hely közül kilencet a Belgrád által támogatott Szerb Lista szerzett meg, egy az ellenzéki Szabadságért, Igazságért és Fennmaradásért nevű pártnak jutott.
A Szerb Lista kilenc képviselőjének megbízatását a választási bizottság nem erősítette meg, így a pártnak óvást kell benyújtania.
A voksokat újra kellet számolni, mert felmerült a csalás gyanúja. A koszovói rendőrség több mint száz embert tartóztatott le az ügyben. A legnagyobb mértékű csalást Prizrenben követték el. Petrit Kryeziu prizreni főügyész korábban közölte: a csalás különböző módjait azért voltak képesek tömegesen elkövetni, mert a szavazatszámláló bizottságok pártok által delegált tagjai megegyeztek egymással ebben és megszervezték. A négy legnagyobb koszovói párt együttműködéséről lehet szó - tette hozzá.
Koszovóban azért tartottak előrehozott parlamenti választásokat, mert a legutóbbi, tavaly február 9-i szavazást követően egyik pártnak sem sikerült kormányt alakítania.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
