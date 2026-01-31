  • Megjelenítés
FONTOS Itt a világ 10 leggazdagabb nője!
Vérbe fojtott tüntetések után szólalt meg az elnök: elmondta, kik felelősek a zavargásokért
Vérbe fojtott tüntetések után szólalt meg az elnök: elmondta, kik felelősek a zavargásokért

MTI
Az Egyesült Államok, Izrael és az európai vezetők kihasználták Irán gazdasági nehézségeit, és zavargásokat szítottak - jelentette ki szombaton a síita állam elnöke.

Az iráni állami televízióban elmondott beszédében Maszúd Peszeskján azt mondta: az említett országok "a nemzet szétszakítására" szolgáló eszközöket adtak az iráni emberek kezébe, és ártatlanokat is belekevertek a demonstrációkba.

(Donald) Trump (amerikai elnök), Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök és az európaiak kihasználják nehézségeinket, provokálnak és az ország megosztására törekednek

- szögezte le az elnök.

A közel-keleti országban december végén, az elszabaduló infláció miatt robbantak ki tüntetések, és ezek hamar országos méretű kormányellenes megmozdulásokká duzzadtak, amelyekkel szemben a hatóságok erőszakkal léptek fel. A demonstrációkkal összefüggésben életüket vesztők hivatalos számát nem közölték, de az Egyesült Államokban működő HRANA aktivistaszervezet szerint már több mint hatezren haltak meg.

Az amerikai elnök támogatásáról biztosította a tüntetőket, és súlyos megtorlást helyezett kilátásba arra az esetre, ha a teheráni vezetés vérbe fojtja a tiltakozást.

Washington régiós szövetségesei, köztük Törökország és az Egyesült Arab Emírségek közben diplomáciai úton igyekeznek megakadályozni egy esetleges katonai konfliktust az Egyesült Államok és Irán között.

Trump pénteken azt közölte, hogy az Egyesült Államoknak "sok nagy és nagyon erős hajója van, amelyek jelenleg Irán felé tartanak".

"Nagyszerű lenne, ha nem kellene használnunk őket" -tette hozzá.

Amír Hatami, az iráni hadsereg főparancsnoka óva intette az Egyesült Államokat és Izraelt attól, hogy támadjanak, hangsúlyozva, hogy a legmagasabb fokú készültségbe helyezték az iráni fegyveres erőket. Hatami, akit az IRNA iráni állami hírügynökség idézett, hozzátette: az iráni nukleáris technológiát "nem lehet megsemmisíteni".

Címlapkép forrása: Marc Asensio/NurPhoto via Getty Images

