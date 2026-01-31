Világszintű botrány: mérgezett tápszereket találtak, azonnal lépett az egyik európai ország

Franciaország szigorította a csecsemőtápszerekben megengedett cereulidtoxin-határértéket, miután több nagy gyártó világszerte visszahívásokat rendelt el szennyezettség miatt – közölte szombaton a francia mezőgazdasági minisztérium.

A hányingert és hányást okozó cereulid toxint egy kínai gyár egyik alapanyagában mutatták ki. Az üzem számos tápszergyártót, köztük a Nestlét, a Danone-t és a Lactalist is ellátja,

ezért a visszahívások több tucat országot érintettek világszerte.

Az új határérték testsúlykilogrammonként 0,014 mikrogramm lesz a jelenlegi 0,03 mikrogramm helyett. A francia döntés a január 28-án tartott uniós egyeztetést követően született, és összhangban áll az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság hétfőn megjelenő módosított ajánlásával. A minisztérium szerint a szigorúbb szabályozás várhatóan további termékvisszahívásokhoz vezet majd Franciaországban.

Az eset rávilágít arra, hogy egyetlen szennyezett alapanyag milyen gyorsan végigsöpörhet a csecsemőtápszer-ellátási láncon, még a szigorú szabályozás ellenére is.

Francia nyomozók január 23-án közölték, hogy vizsgálják két csecsemő halálának esetleges összefüggését a visszahívott termékekkel. Csütörtökön a Foodwatch fogyasztóvédelmi szervezet nyolc család nevében büntetőfeljelentést tett Párizsban, azt állítva, hogy a gyártók túl sokáig vártak a nyilvánosság figyelmeztetésével.

