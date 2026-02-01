Elon Musk bejelentette: azonnal lépniük kellett az oroszok miatt

Elon Musk szerint eredményesek voltak a SpaceX intézkedései a Starlink jogosulatlan orosz használatának visszaszorítására, és jelezte: kész további lépéseket tenni, ha szükséges.

Elon Musk vasárnap az "X" közösségi platformon közölte,

hogy a SpaceX eddigi lépései hatékonyan akadályozták meg a Starlink műholdas internetrendszer illetéktelen orosz használatát.

A vállalat vezérigazgatója arra kérte követőit és partnereit, jelezzék, ha a jövőben további intézkedésekre van szükség.

Mihajlo Fedorov ukrán védelmi miniszter csütörtökön jelentette be, hogy Ukrajna együttműködik a SpaceX-szel annak érdekében, hogy Oroszország ne tudja a Starlinket drónok irányítására felhasználni. Kijev korábban azt közölte, hogy orosz támadásokban bevetett, nagy hatótávolságú drónokon Starlink-eszközöket találtak.

Fedorov az "X"-en hangsúlyozta: a nyugati technológiának továbbra is a demokratikus világot kell szolgálnia, a civileket kell védenie, és nem válhat a terrorizmus eszközévé, amellyel békés városokat rombolnak le.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images