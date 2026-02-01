  • Megjelenítés
Irán vezetője nyílt fenyegetést intézett Amerikához: regionális háború jöhet
Irán vezetője nyílt fenyegetést intézett Amerikához: regionális háború jöhet

Portfolio
Ali Hamenei ajatolláh vasárnap arra figyelmeztette az Egyesült Államokat, hogy egy esetleges amerikai támadás könnyen regionális háborúvá szélesedhet - tudósított a Tasnim News Agency.

Az amerikaiaknak tudniuk kell, hogy ha ezúttal háborút indítanak, az regionális háború lesz

– jelentette ki a vezető.

Irán legfelsőbb vallási és politikai vezetője az iszlám forradalom győzelmének 47. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen szólalt fel, amelyre több ezren gyűltek össze Teheránban.

Donald Trump megerősítette, hogy Irán „komoly tárgyalásokat” folytat az Egyesült Államokkal, miután az amerikai haderő folyamatosan erősödött a Perzsa-öbölben. Az amerikai elnök reményét fejezte ki, hogy az Iránnal folytatott tárgyalások „elfogadható” eredményre vezetnek, mivel a két ország közötti feszültség továbbra is nagy.

Trump azzal fenyegetőzött, hogy beavatkozik Irán nukleáris törekvéseibe, valamint az antikormányzati tüntetések véres leverése miatt. Irán kijelentette, hogy „azonnal és erőteljesen reagál” minden szárazföldi vagy tengeri agresszióra.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

