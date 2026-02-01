Meglépte a közel-keleti hatalom, amire sokan vártak: több százan életmentő beavatkozásra szorulnak

Az első napon csak tesztelik a vasárnap reggel megnyitott átkelőt,
amely az iszlamista Hamász terrorszervezet elleni háború szinte teljes időtartama alatt zárva tartott.
Hétfőn várhatóan újraindul Izrael jóváhagyásával, amerikai nyomásra a személyforgalom Egyiptom felé.
Naponta százötven ember hagyhatja el majd Gázát, és ötven térhet vissza az övezetbe.
Az átkelőnél megjelent az Európai Unió missziója, az egyiptomi oldalra pedig palesztin dolgozókat szállító autóbuszok érkeztek, akik az átkelő működtetésének megkezdésére készülnek. Az unió a Palesztin Hatóság által üzemeltetett gázai oldalt felügyeli majd.
Palesztin beszámolók szerint még nem adták át a teljes körű működésre vonatkozó protokollt, tovább zajlanak az egyeztetések a közvetítők és az izraeli hadsereg között a megállapodásokról és a munkarendről.
A múlt héten az izraeli hadsereg bejelentette, hogy a gázai lakosok ki- és belépése Egyiptommal való egyeztetés után, Izrael előzetes biztonsági jóváhagyásával és az Európai Unió küldöttségének felügyelete mellett történhet, hasonlóan ahhoz a mechanizmushoz, amelyet 2025 januárjában, a tűzszünet idején, a második túszmegállapodáskor alkalmaztak.
Az Egyiptomból a Gázai övezetbe való visszatérést csak azoknak engedélyezik, akik a 2023. október 7-én, a Hamász terrortámadásával kezdődött háború idején hagyták el Gázát, és az egyiptomiak kérésére az átkelőn való kilépés egyelőre csak betegek és sebesültek számára lehetséges, a kísérőikkel együtt. A rafahi átkelőnél az Európai Unió missziója által elvégzett elsődleges azonosítás és ellenőrzés mellett további ellenőrzés és azonosítás is történik majd.
Az izraeli hadsereg távolról, megfigyelő eszközök segítségével, nem katonák fizikai jelenlétével felügyeli az átkelőt. A felújított terminált palesztin alkalmazottak és az Európai Unió nemzetközi szervezetének képviselői működtetik majd.
Egyiptom naponta továbbítja Izraelnek a következő nap folyamán az átkelőn mindkét irányba áthaladók névsorát. Izrael megengedte, hogy a háborúban megsérült alacsony rangú fegyveresek elhagyják az övezetet az átkelőn keresztül, és elvileg minden távozónak joga lesz a visszatérésre.
A gázai egészségügyi minisztérium szerint mintegy 20 ezer sebesült és beteg vár engedélyre külföldi gyógykezeléshez. Közülük 440 embernek azonnal távoznia kellene életmentő beavatkozás érdekében.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
