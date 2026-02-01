  • Megjelenítés
Megszólalt Zelenszkij a béketárgyalások sorsáról: Ukrajna újból leül Oroszországgal
Megszólalt Zelenszkij a béketárgyalások sorsáról: Ukrajna újból leül Oroszországgal

Portfolio
Ukrajna, az Egyesült Államok és Oroszország jövő hét szerdán és csütörtökön, azaz február 4-én és 5-én újabb béketárgyalási fordulót tart Abu-Dzabiban - jelentette be vasárnap Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Kyiv Independent tudosítása alapján.

Zelenszkij bejelentése előtt nem tűnt biztosnak, hogy az eredetileg február 1-jére tervezett, de elhalasztott egyeztetés valaha megvalósul-e.

Az is kérdéses volt, hogy kétoldalú, orosz-ukrán formátumban, vagy háromoldalú módon, amerikai részvétellel ülnek-e majd tárgyalóasztalhoz. Végül utóbbi verzióra fog sor kerülni.

Ukrajna kész az érdemi párbeszédre, és abban vagyunk érdekeltek, hogy az eredmény közelebb vigyen minket a háború valódi és méltó lezárásához

- fogalmazott az ukrán elnök, akinek az ukrán tárgyalási delegáció jelentett a fejleményekről.

Tegnap Kirill Dmitrijev orosz különmegbízott Miamiban találkozott amerikai tisztségviselőkkel, köztük Donald Trump elnöki megbízottjával, Steve Witkoff-fal.

A három fél legutóbb január 24-én egyeztetett az egyesült arab emírségek fővárosában, Abu-Dzabiban.

A Kyiv Independent szerint az új tárgyalási forduló során várhatóan egy, az energetikai infrastruktúrát érintő tűzszünetre és a Donyec-medence (Donbasz) feletti ellenőrzésre összpontosítanak majd a diplomaták. Moszkva régóta követeli bármilyen alku előfeltételeként, hogy Ukrajna adja át Donyeck és Luhanszk régiók teljes területét – beleértve azok nem orosz megszállás alatt álló részeit is.

Miután a szakadatlan orosz támadások válsághelyzetet idéztek elő a zord hideg sújtotta Ukrajna energiaellátásában, Donald Trump amerikai elnök csütörtökön bejelentette, hogy arra kérte Vlagyimir Putyint: egy hétre függessze fel az ukrán városok bombázását. Moszkva másnap azt közölte, hogy a felfüggesztés kizárólag Kijevre vonatkozik, és csak február 1-jéig tart. Az elmúlt napokban Oroszország továbbra is támadott más ukrán városokat, ami újabb halálos áldozatokat követelt.

