Rejtélyes behatolást észleltek a NATO keleti bástyájában – Azonnal lezárták a légteret
Rejtélyes behatolást észleltek a NATO keleti bástyájában – Azonnal lezárták a légteret

Portfolio
A lengyel hatóságok a szombatra virradó éjjel ideiglenesen lezárták a légteret a lengyel-belarusz határ északi szakaszán, miután azonosítatlan tárgyakat, feltehetően Belaruszból érkező csempészballonokat észleltek a térségben - számol be a Kyiv Independent.

Az incidens miatt leállt a polgári légi forgalom az ország északkeleti részén fekvő Podlasiei vajdaságban.

Ez már a második ilyen légtérsértés volt egy héten belül.

A legtöbb fehérorosz meteorológiai léggömbincidens rendszerint Litvániát sújtja, ezért a balti ország decemberben szükségállapotot hirdetett. A vilniusi kormány szerint a ballonokat csempészek használják, hogy illegális cigarettaszállítmányokat juttassanak át Belaruszból. Litvánia azzal vádolja a gyakorlat felett szemet hunyó Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnököt, hogy hibrid fegyverként alkalmazza a léggömböket.

A lengyel fegyveres erők operatív parancsnoksága közölte, hogy az incidens újabb eleme annak a hibrid jellegű eseménysorozatnak, amely Lengyelország keleti régiójában megfigyelhető. A lengyel légierő hozzátette, hogy

a lakosság közvetlen biztonságát fenyegető kockázatot nem azonosítottak.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke december elején bejelentette, hogy az Európai Unió további szankciókat készít elő Lukasenkával szemben a Litvánia elleni hibrid fenyegetés miatt.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

