Ritkán látott nyilatkozat az európai vezetőtől: nem kímélné, vallatásra küldené a királyi család fekete bárányát

Starmer, aki vasárnap tokiói látogatásáról hazatérőben nyilatkozott brit újságíróknak, kijelentette: mindig is az volt az álláspontja, hogy ha bárkinek információja van az Epstein-ügyről, azt közzé kell tennie, "mégpedig abban a formában, ahogy azt kérik tőle".
A munkáspárti brit kormányfő egyenes utalást tett arra, hogy Andrással – akitől éppen az Epstein-ügyben kirobbant súlyos botrányok miatt már tavaly megvonták összes királyi címét, kiváltságait és jogosultságait –
nem lehet kivételezni az Epstein-ügyben.
Starmer úgy fogalmazott: ebben az ügyben a néhai amerikai mágnás szexuális visszaéléseinek áldozatai a legfontosabbak, és úgy nem lehet az ő érdekeiket a középpontba helyezni, ha azok, akiknek információi vannak erről az ügyről, nem hajlandók ezeket megosztani.
Andrásról már évekkel ezelőtt kiderült, hogy közeli üzleti és baráti viszonyt ápolt Jeffrey Epsteinnel, aki fiatalkorú lányok sérelmére elkövetett szexuális bűncselekmények miatt többször is megjárta a börtönt, és legutóbbi őrizetbe vétele után öngyilkos lett.
Epstein egyik áldozata, a floridai illetőségű Virginia Giuffre – aki tavaly szintén öngyilkos lett – 2014-ben pert indított András ellen azon a címen, hogy Epstein 2001-ben és 2002-ben három alkalommal is szexuális kapcsolatra kényszerítette őt a korábbi herceggel. Virginia Giuffre 2001-ben 17 éves volt, a floridai törvények szerint még kiskorúnak számított.
Az ügyet peren kívül rendezték, a botrány azonban tavaly ismét fellángolt, miután valótlanoknak bizonyultak András azon korábbi állításai, hogy Epsteinnel szexuális bűncselekményeinek kiderülése után megszakította a kapcsolatot.
A brit sajtó feltárta azt is, hogy András – aki a királyi család tagjaként viselt címeinek megvonása óta az Andrew Mountbatten-Windsor polgári nevet viseli –
megpróbálta rávenni a rendőrséget terhelő adatok beszerzésére Virginia Giuffre-ról.
Az amerikai képviselőház a demokrata képviselők kezdeményezésére tavaly levélben szólította fel a korábbi herceget arra, hogy meghallgatás céljából jelenjen meg a ház igen befolyásos vizsgálóbizottsága előtt.
A testület tavaly november 20-ig várta András válaszát a megkeresésre, a brit uralkodó 66 éves öccse – a néhai II. Erzsébet királynő harmadszülött gyermeke, aki királyi címeinek megvonása ellenére továbbra is a nyolcadik helyen áll a brit trónutódlási sorban – azonban nem reagált a képviselőházi felszólításra.
Keir Starmer annak idején úgy nyilatkozott, hogy a részvétel a meghallgatáson András döntésén múlik. A brit kormányfő azonban most felszólította a korábbi herceget, hogy tegyen eleget a képviselőház felszólításának.
Ennek előzményeként
az amerikai igazságügyi minisztérium a hétvégén újabb több millió oldalnyi dokumentumot és több százezer fotót és videót hozott nyilvánosságra,
és ebben a hatalmas anyagban is számos olyan részlet – köztük rengeteg e-mail-váltás – szerepel, amely Andrew Mountbatten-Windsor és Epstein igen szoros kapcsolatára vall.
Előkerült több olyan fotó is, amelyeken András látható, miközben négykézláb áll egy fekvő, felöltözött, de kitakart arccal, név nélkül ábrázolt nő felett. Az egyik fotón a korábbi herceg a nő hasát tapogatja. A BBC brit közszolgálati médiatársaság szerint a képek valószínűleg Epstein New York-i otthonában készültek.
A most nyilvánosságra került dokumentumokból az is kiderül, hogy Epstein 15 éven át folyamatosan anyagi támogatásban részesítette Sarah Fergusont, András korábbi feleségét.
Az iratok között szereplő egyik e-mailben, amely 2009-ben kelt, Sarah Ferguson – aki 1996-ban vált el Andrástól – 20 ezer fontot (csaknem 9 millió forintot) kér Epsteintől, hogy ki tudja fizetni lakbérét. A sürgős anyagi segítséget kérő e-mail szerint a főbérlő azzal fenyegetőzött, hogy a sajtóhoz fordul, ha Sarah Ferguson nem fizeti ki az esedékes lakbért.
A segítség fejében az üzenetváltás értelmében Sarah Fergusonnak közzé kellett volna tennie egy nyilatkozatot arról, hogy Epstein "nem pedofil".
Címlapkép forrása: MTI/EPA/Julien Warnand
