  • Megjelenítés
Ritkán látott nyilatkozat az európai vezetőtől: nem kímélné, vallatásra küldené a királyi család fekete bárányát
Globál

Ritkán látott nyilatkozat az európai vezetőtől: nem kímélné, vallatásra küldené a királyi család fekete bárányát

MTI
|
Portfolio
Keir Starmer brit miniszterelnök szerint András korábbi yorki hercegnek, III. Károly király öccsének (címlapképünkön) tanúvallomást kell tennie az amerikai képviselőház előtt, miután újabb dokumentumok kerültek nyilvánosságra arról a szoros kapcsolatról, amelyet Jeffrey Epsteinnel, a fiatalkorú lányok sérelmére elkövetett szexuális bűncselekmények miatt többször is elítélt néhai amerikai pénzemberrel tartott fenn.

Starmer, aki vasárnap tokiói látogatásáról hazatérőben nyilatkozott brit újságíróknak, kijelentette: mindig is az volt az álláspontja, hogy ha bárkinek információja van az Epstein-ügyről, azt közzé kell tennie, "mégpedig abban a formában, ahogy azt kérik tőle".

A munkáspárti brit kormányfő egyenes utalást tett arra, hogy Andrással – akitől éppen az Epstein-ügyben kirobbant súlyos botrányok miatt már tavaly megvonták összes királyi címét, kiváltságait és jogosultságait

nem lehet kivételezni az Epstein-ügyben.

Starmer úgy fogalmazott: ebben az ügyben a néhai amerikai mágnás szexuális visszaéléseinek áldozatai a legfontosabbak, és úgy nem lehet az ő érdekeiket a középpontba helyezni, ha azok, akiknek információi vannak erről az ügyről, nem hajlandók ezeket megosztani.

Még több Globál

Fontos bejelentést tett Volodimir Zelenszkij, folytatódik a diplomáciai nagyüzem - Vasárnapi híreink az ukrán frontról percről percre

Megszólalt Zelenszkij a béketárgyalások sorsáról: Ukrajna újból leül Oroszországgal

Videó: horrorbaleset történt a turistaparadicsomban – Több halálos áldozatról tudni

Andrásról már évekkel ezelőtt kiderült, hogy közeli üzleti és baráti viszonyt ápolt Jeffrey Epsteinnel, aki fiatalkorú lányok sérelmére elkövetett szexuális bűncselekmények miatt többször is megjárta a börtönt, és legutóbbi őrizetbe vétele után öngyilkos lett.

Epstein egyik áldozata, a floridai illetőségű Virginia Giuffre – aki tavaly szintén öngyilkos lett – 2014-ben pert indított András ellen azon a címen, hogy Epstein 2001-ben és 2002-ben három alkalommal is szexuális kapcsolatra kényszerítette őt a korábbi herceggel. Virginia Giuffre 2001-ben 17 éves volt, a floridai törvények szerint még kiskorúnak számított.

Az ügyet peren kívül rendezték, a botrány azonban tavaly ismét fellángolt, miután valótlanoknak bizonyultak András azon korábbi állításai, hogy Epsteinnel szexuális bűncselekményeinek kiderülése után megszakította a kapcsolatot.

A brit sajtó feltárta azt is, hogy András – aki a királyi család tagjaként viselt címeinek megvonása óta az Andrew Mountbatten-Windsor polgári nevet viseli –

megpróbálta rávenni a rendőrséget terhelő adatok beszerzésére Virginia Giuffre-ról.

Az amerikai képviselőház a demokrata képviselők kezdeményezésére tavaly levélben szólította fel a korábbi herceget arra, hogy meghallgatás céljából jelenjen meg a ház igen befolyásos vizsgálóbizottsága előtt.

A testület tavaly november 20-ig várta András válaszát a megkeresésre, a brit uralkodó 66 éves öccse – a néhai II. Erzsébet királynő harmadszülött gyermeke, aki királyi címeinek megvonása ellenére továbbra is a nyolcadik helyen áll a brit trónutódlási sorban – azonban nem reagált a képviselőházi felszólításra.

Keir Starmer annak idején úgy nyilatkozott, hogy a részvétel a meghallgatáson András döntésén múlik. A brit kormányfő azonban most felszólította a korábbi herceget, hogy tegyen eleget a képviselőház felszólításának.

Ennek előzményeként

az amerikai igazságügyi minisztérium a hétvégén újabb több millió oldalnyi dokumentumot és több százezer fotót és videót hozott nyilvánosságra,

és ebben a hatalmas anyagban is számos olyan részlet – köztük rengeteg e-mail-váltás – szerepel, amely Andrew Mountbatten-Windsor és Epstein igen szoros kapcsolatára vall.

Előkerült több olyan fotó is, amelyeken András látható, miközben négykézláb áll egy fekvő, felöltözött, de kitakart arccal, név nélkül ábrázolt nő felett. Az egyik fotón a korábbi herceg a nő hasát tapogatja. A BBC brit közszolgálati médiatársaság szerint a képek valószínűleg Epstein New York-i otthonában készültek.

A most nyilvánosságra került dokumentumokból az is kiderül, hogy Epstein 15 éven át folyamatosan anyagi támogatásban részesítette Sarah Fergusont, András korábbi feleségét.

Az iratok között szereplő egyik e-mailben, amely 2009-ben kelt, Sarah Ferguson – aki 1996-ban vált el Andrástól – 20 ezer fontot (csaknem 9 millió forintot) kér Epsteintől, hogy ki tudja fizetni lakbérét. A sürgős anyagi segítséget kérő e-mail szerint a főbérlő azzal fenyegetőzött, hogy a sajtóhoz fordul, ha Sarah Ferguson nem fizeti ki az esedékes lakbért.

A segítség fejében az üzenetváltás értelmében Sarah Fergusonnak közzé kellett volna tennie egy nyilatkozatot arról, hogy Epstein "nem pedofil".

Kapcsolódó cikkünk

Lemondott a szlovák miniszterelnök tanácsadója, miután kiderült a kapcsolata Jeffrey Epsteinnel

Súlyos vádak láttak napvilágot: Trump nyakig benne lehet a legnagyobb amerikai botrányban

Titkos Epstein-aktákat hoztak nyilvánosságra: Bill Gates mellett újabb világsztárok érintettek a legnagyobb amerikai botrányban

Váratlan bejelentés az Epstein-ügyben: a Clinton házaspár nem tesz tanúvallomást

Váratlan fordulat a sötét botrányban: egy rahedli új iratra bukkantak

Döbbenetes Epstein-felvételek szivárogtak ki

Címlapkép forrása: MTI/EPA/Julien Warnand

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Rezsicsökkentés Európában

A HOLD Minutes e heti részében Szőcs Gábor senior portfóliókezelő mutatja be az energiapiacok alakulását: A HOLD Minutes érdekes és aktuális piaci, gazdasági jelenségeket elemző... The post

KonyhaKontrolling

Az AI mánia margójára

Mostanra talán elhalt annyira az AI feletti izgalom, hogy értelmesen tudjunk beszélgetni róla. Szívesen olvasom a véleményedet a kommentek közt, mert könnyen lehet, hogy elsiklottam valami felett,

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Elon Musk bejelentette: azonnal lépniük kellett az oroszok miatt
Gigantikus csapást mérhet Washington az orosz olajbevételekre, óriási lépésre szánta el magát egy ázsiai nagyhatalom
Szivárognak a felvételek: hatalmas a mozgolódás Oroszország határánál, évtizedek óta elhagyott helyre tér vissza az orosz hadsereg
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility