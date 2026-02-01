Súlyos harcok dúlnak az atomhatalom területén: ropognak a fegyverek, rengeteg lázadót megöltek

A biztonsáégi erők a pénteki és szombati rajtaütések, illetve még folyamatban levő műveletek során végeztek a fegyveresekkel - mondta el Szarfaraz Bugti, a beludzsisztáni kormányzat vezetője újságírók előtt Kvettában. Hozzátette: az összetűzésekben a biztonsági erők 17 tagja és 31 civil is életét vesztette.
A pakisztáni hadsereg szombaton arról adott hírt, hogy legkevesebb 92 szélsőséges vesztette életét Beludzsisztánban a biztonsági erők és beludzs szakadár fegyveresek között kitört összecsapásokban azt követően, hogy a szeparatisták szerte a tartományban 12 helyszínen indítottak összehangolt támadást a biztonsági erők ellen.
A lázadók a többi között egy magas biztonsági fokozatú börtönt, rendőrőrsöket, valamint félkatonai szervezetek létesítményeit rohamozták meg.
Támadás érte a tartomány székhelyét, Kvettát is, ahol több rendőrt megöltek, és biztonsági források szerint öngyilkos merényletek is történtek.
A pakisztáni hadsereg szombaton azt állította: a támadásokat "India által pénzelt fegyveresek" hajtották végre.
Az indiai külügyminisztérium vasárnapi közleményében "határozottan visszautasította Pakisztán alaptalan vádjait",
és arra intette Iszlámábádot, hogy ehelyett inkább foglalkozzon
a térségben élők régóta fennálló követeléseivel.
Az Iránnal és Afganisztánnal határos Beludzsisztán tartomány természeti erőforrásokban gazdag terület, egyben Pakisztán legnagyobb és legszegényebb tartománya. Beludzs szeparatisták évtizedek óta harcolnak a nagyobb önrendelkezésért, illetve azért, hogy több részesedést kapjanak a régió erőforrásaiból származó jövedelmekből.
A legutóbbi összehangolt támadás elkövetőjeként a Beludzsisztáni Felszabadítási Hadsereg jelentkezett.
Címlapkép forrása: MTI/EPA/Ahtar Gulfam
Megszólalt Zelenszkij a béketárgyalások sorsáról: Ukrajna újból leül Oroszországgal
Az ukrán elnök a következő forduló időpontját és helyszínét is elárulta.
Videó: horrorbaleset történt a turistaparadicsomban – Több halálos áldozatról tudni
Több mint két tucatnyian megsérültek.
Ritkán látott nyilatkozat az európai vezetőtől: nem kímélné, vallatásra küldené a királyi család fekete bárányát
Itt az ideje tiszta vizet önteni a pohárba?
Meglépte a közel-keleti hatalom, amire sokan vártak: több százan életmentő beavatkozásra szorulnak
Az Európai Unió is monitorozza a folyamatot.
Hatalmas gazdasági árat fizetünk az EU-s széthúzás miatt – megdöbbentő jelentést adott ki Brüsszel
A legnagyobb versenyképességi hátrány az unión belüli különutasság.
Holnaptól újabb támogatási program indul, több millió forinthoz lehet hozzájutni
Hétfőn 10 órakor indul a pályázati szakasz.
Lemondott a szlovák miniszterelnök tanácsadója, miután kiderült a kapcsolata Jeffrey Epsteinnel
Üzenetváltásokat folytattak.
Termőföld befektetés 2026-tól: haszonbérlet és a földforgalmi szabályok változásai
A közelmúltban elfogadott jogszabály-módosítás jelentősen átalakította a megvásárolt termőföldek hasznosítására vonatkozó szabályokat. A jogalkotó több enyhítést is bevezetett, amelye
Az osztalék portfólióm - 2026. január
Két cég osztalékemelésére is számítottam az év elején, mindkettő bejelentette a már a következő negyedévre az osztalékot, és egyik sem emelt. Kis csalódás.VáltozásokHP Inc. (HPQ): Vás
Kitartás, kíváncsiság, alkalmazkodókészség - karriertippek a JP Morgan executive directorjától
Teljesítményalapú szingapúri iskolából több lépésen át került a JP Morgan traderi pozíciójába, ami nőként különösen komoly teljesítmény. Charmaine Cheok főzéssel vezeti le a stresszt
Rezsicsökkentés Európában
A HOLD Minutes e heti részében Szőcs Gábor senior portfóliókezelő mutatja be az energiapiacok alakulását: A HOLD Minutes érdekes és aktuális piaci, gazdasági jelenségeket elemző... The post
Újabb bankoknál drágulnak a vállalkozói számlák
A Raiffeisen Bankot követően újabb három pénzintézet jelentette be, hogy április elsejétől megemeli a vállalkozói bankszámlák költségét. A lakossági ügyfelek biztonságban vannak, de úgy
Az AI mánia margójára
Mostanra talán elhalt annyira az AI feletti izgalom, hogy értelmesen tudjunk beszélgetni róla. Szívesen olvasom a véleményedet a kommentek közt, mert könnyen lehet, hogy elsiklottam valami felett,
Magyarország, a napenergia bajnoka
Magyarország 29 százalékos részarányával 2025-ben is megtartotta vezető helyét a globális napenergia-termelésben.
Innováció a rajtvonalnál: bér egységköltségek - a legfontosabb tudnivalók
Sok pályázatnál ösztönösen abból indulunk ki, hogy a projekthez kapcsolódó személyi jellegű ráfordítást a munkaszerződés szerinti (tényleges) bér alapján tervezzük és számoljuk el.
Őrült mozgás a dollárban! Most érdemes bevásárolni?
Az árfolyam most a befektetéseink mellé állhat.
Csütörtökön újabb mérföldkőhöz érkezik az Opus sajátrészvény-visszavásárlási programja
Itt vannak a gyakorlati tudnivalók.
Történelmi megállapodást kötött az EU – Mit jelent ez nekünk?
Szorosabb lesz a kapcsolat Indiával.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!