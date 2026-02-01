Súlyos harcok dúlnak az atomhatalom területén: ropognak a fegyverek, rengeteg lázadót megöltek

A pakisztáni biztonsági erők 145 fegyveres lázadót öltek meg 40 óra leforgása alatt a szélsőséges szeparatisták összehangolt támadásai után a délnyugat-pakisztáni Beludzsisztán tartományban - közölték a helyi hatóságok vasárnap.

A biztonsáégi erők a pénteki és szombati rajtaütések, illetve még folyamatban levő műveletek során végeztek a fegyveresekkel - mondta el Szarfaraz Bugti, a beludzsisztáni kormányzat vezetője újságírók előtt Kvettában. Hozzátette: az összetűzésekben a biztonsági erők 17 tagja és 31 civil is életét vesztette.

A pakisztáni hadsereg szombaton arról adott hírt, hogy legkevesebb 92 szélsőséges vesztette életét Beludzsisztánban a biztonsági erők és beludzs szakadár fegyveresek között kitört összecsapásokban azt követően, hogy a szeparatisták szerte a tartományban 12 helyszínen indítottak összehangolt támadást a biztonsági erők ellen.

A lázadók a többi között egy magas biztonsági fokozatú börtönt, rendőrőrsöket, valamint félkatonai szervezetek létesítményeit rohamozták meg.

Támadás érte a tartomány székhelyét, Kvettát is, ahol több rendőrt megöltek, és biztonsági források szerint öngyilkos merényletek is történtek.

A pakisztáni hadsereg szombaton azt állította: a támadásokat "India által pénzelt fegyveresek" hajtották végre.

Az indiai külügyminisztérium vasárnapi közleményében "határozottan visszautasította Pakisztán alaptalan vádjait",

és arra intette Iszlámábádot, hogy ehelyett inkább foglalkozzon

a térségben élők régóta fennálló követeléseivel.

Az Iránnal és Afganisztánnal határos Beludzsisztán tartomány természeti erőforrásokban gazdag terület, egyben Pakisztán legnagyobb és legszegényebb tartománya. Beludzs szeparatisták évtizedek óta harcolnak a nagyobb önrendelkezésért, illetve azért, hogy több részesedést kapjanak a régió erőforrásaiból származó jövedelmekből.

A legutóbbi összehangolt támadás elkövetőjeként a Beludzsisztáni Felszabadítási Hadsereg jelentkezett.

Címlapkép forrása: MTI/EPA/Ahtar Gulfam