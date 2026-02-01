  • Megjelenítés
Súlyos harcok dúlnak az atomhatalom területén: ropognak a fegyverek, rengeteg lázadót megöltek
Globál

Súlyos harcok dúlnak az atomhatalom területén: ropognak a fegyverek, rengeteg lázadót megöltek

MTI
A pakisztáni biztonsági erők 145 fegyveres lázadót öltek meg 40 óra leforgása alatt a szélsőséges szeparatisták összehangolt támadásai után a délnyugat-pakisztáni Beludzsisztán tartományban - közölték a helyi hatóságok vasárnap.

A biztonsáégi erők a pénteki és szombati rajtaütések, illetve még folyamatban levő műveletek során végeztek a fegyveresekkel - mondta el Szarfaraz Bugti, a beludzsisztáni kormányzat vezetője újságírók előtt Kvettában. Hozzátette: az összetűzésekben a biztonsági erők 17 tagja és 31 civil is életét vesztette.

A pakisztáni hadsereg szombaton arról adott hírt, hogy legkevesebb 92 szélsőséges vesztette életét Beludzsisztánban a biztonsági erők és beludzs szakadár fegyveresek között kitört összecsapásokban azt követően, hogy a szeparatisták szerte a tartományban 12 helyszínen indítottak összehangolt támadást a biztonsági erők ellen.

A lázadók a többi között egy magas biztonsági fokozatú börtönt, rendőrőrsöket, valamint félkatonai szervezetek létesítményeit rohamozták meg.

Támadás érte a tartomány székhelyét, Kvettát is, ahol több rendőrt megöltek, és biztonsági források szerint öngyilkos merényletek is történtek.

Még több Globál

Fontos bejelentést tett Volodimir Zelenszkij, folytatódik a diplomáciai nagyüzem - Vasárnapi híreink az ukrán frontról percről percre

Rejtélyes behatolást észleltek a NATO keleti bástyájában – Azonnal lezárták a légteret

Váratlan helyről kapott dicséretet Donald Trump – Közel az orosz győzelem Ukrajnában?

A pakisztáni hadsereg szombaton azt állította: a támadásokat "India által pénzelt fegyveresek" hajtották végre.

Az indiai külügyminisztérium vasárnapi közleményében "határozottan visszautasította Pakisztán alaptalan vádjait",

és arra intette Iszlámábádot, hogy ehelyett inkább foglalkozzon

a térségben élők régóta fennálló követeléseivel.

Az Iránnal és Afganisztánnal határos Beludzsisztán tartomány természeti erőforrásokban gazdag terület, egyben Pakisztán legnagyobb és legszegényebb tartománya. Beludzs szeparatisták évtizedek óta harcolnak a nagyobb önrendelkezésért, illetve azért, hogy több részesedést kapjanak a régió erőforrásaiból származó jövedelmekből.

A legutóbbi összehangolt támadás elkövetőjeként a Beludzsisztáni Felszabadítási Hadsereg jelentkezett.

Kapcsolódó cikkünk

Leszámolások és erőszakhullám: ropognak a fegyverek Ázsia puskaporos hordójában

Véres éjszaka után döbbenetes számok érkeztek: tucatnyi helyszínen csaptak le egyszerre a lázadók

Három év legnagyobb tüntetéshulláma söpör végig a perzsa országon

Váratlanul tűzszünetet kért az iszlamista rezsim: elhallgathatnak a fegyverek az atomhatalom határán

Küszöbön az újabb háború - Napok óta megy a lövöldözés az atomhatalom határvidékein

Véres összecsapások kezdődtek a határvidéken: a háború szélére sodródott az atomhatalom

Címlapkép forrása: MTI/EPA/Ahtar Gulfam

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Rezsicsökkentés Európában

A HOLD Minutes e heti részében Szőcs Gábor senior portfóliókezelő mutatja be az energiapiacok alakulását: A HOLD Minutes érdekes és aktuális piaci, gazdasági jelenségeket elemző... The post

KonyhaKontrolling

Az AI mánia margójára

Mostanra talán elhalt annyira az AI feletti izgalom, hogy értelmesen tudjunk beszélgetni róla. Szívesen olvasom a véleményedet a kommentek közt, mert könnyen lehet, hogy elsiklottam valami felett,

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Elon Musk bejelentette: azonnal lépniük kellett az oroszok miatt
Gigantikus csapást mérhet Washington az orosz olajbevételekre, óriási lépésre szánta el magát egy ázsiai nagyhatalom
Szivárognak a felvételek: hatalmas a mozgolódás Oroszország határánál, évtizedek óta elhagyott helyre tér vissza az orosz hadsereg
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility