Szülészetet ért találat Ukrjanában

Orosz dróntalálat ért egy szülészetet vasárnap a délkelet-ukrajnai Zaporizzsjában, legkevesebb hatan megsebesültek – írta a Telegramon Ivan Fedorov, a Zaporizzsja megyei közigazgatás vezetője.

Előzőleg Dnyipróban egy férfi és egy nő halt meg vasárnapra virradóra orosz dróncsapásokban – közölte a megyei közigazgatás.

A dél-ukrajnai Herszonban, ahol gyakoriak az orosz támadások, vasárnap reggel légitámadás során találat érte a városközpontot. A támadásban egy 59 éves nő életveszélyesen megsebesült – közölték.

A Dnyipropetrovszk megyei Ternivka városában dróntalálat ért egy buszt, amelyen egy bánya alkalmazottai utaztak. A mentők és a helyi hatóságok szerint legkevesebb 12 halálos áldozata és hét sebesültje volt a támadásnak. A DTEK energetikai vállalat megerősítette, hogy egyik bányájának a munkából hazafelé tartó dolgozóit érte a dróntalálat. A vállalat közlése szerint 15-en haltak meg, és heten megsebesültek.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök közösségi oldalakon vasárnap azt írta, hogy

január folyamán Oroszország több mint 6000 drónt, mintegy 5500 irányított légibombát és 158 rakétát lőtt ki Ukrajnára.

Az elnök szerint a támadások célpontjai elsősorban az energetikai hálózat, a vasút és polgári létesítmények voltak.

Az ukrán elnök vasárnap azt is közölte, hogy

az ukrán-orosz-amerikai megbeszélések az Egyesült Arab Emírségekben a jövő héten folytatódnak.

"Ukrajna kész a lényegi tárgyalásokra, és abban vagyunk érdekeltek, hogy végül olyan eredmény szülessen, amely közelebb visz minket ahhoz, hogy a háború méltón és valóban véget érjen" - írta Zelenszkij az X-en.

