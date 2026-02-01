  • Megjelenítés
Terrorszervezetnek nyilvánították az európai hadseregeket: példátlan lépésre szánta el magát a közel-keleti ország
Globál

Terrorszervezetnek nyilvánították az európai hadseregeket: példátlan lépésre szánta el magát a közel-keleti ország

Portfolio
Irán terrorszervezetnek minősíti azon európai uniós tagállamok hadseregeit, amelyek az Iszlám Forradalmi Gárdát felvették az uniós terrorszervezeti listára – jelentette be vasárnap Mohammad Báger Gálibáf, az iráni parlament elnöke.

Az Európai Unió csütörtökön szimbolikus, de jelentős lépést tett az iráni vezetéssel szemben,

amikor terrorszervezetté nyilvánította a Forradalmi Gárdát.

A döntés hátterében az áll, hogy az iszlám köztársaság 1979-es megalakulása óta nem tapasztaltak olyan véres fellépést a tüntetőkkel szemben, mint az elmúlt hónapokban.

Gálibáf szerint a Forradalmi Gárda elleni európai fellépéssel az uniós országok valójában saját lábukba lőttek, és az amerikaiaknak vakon engedelmeskedve ismét a saját népük érdekei ellen döntöttek. A házelnököt támogatva a képviselők mind a Forradalmi Gárda egyenruháját viselték, így fejezve ki szolidaritásukat az elitalakulattal.

Még több Globál

Gőzerővel zajlanak a béketárgyalások - Vasárnapi híreink az ukrán frontról percről percre

Trump baltával ugrott neki a világrend átfaragásának, sokan csak a fejüket fogják

Elképesztő üzlet robbant be a világ legnépesebb országában

A házelnök emlékeztetett arra, hogy a Forradalmi Gárda terrorszervezetté minősítése elleni válaszintézkedésekről szóló törvény 7. cikke értelmében Irán terrorszervezetnek tekinti az európai országok hadseregeit.

Gálibáf hozzátette, hogy a parlament nemzetbiztonsági bizottsága megvitatja az uniós tagállamok katonai attaséinak esetleges kiutasítását, és egyeztet az ügyben a külügyminisztériummal is.

Az 1979-es iráni iszlám forradalom után a síita vallási vezetés védelmére létrehozott Forradalmi Gárda ma már meghatározó hatalmi tényező az országban: jelentős befolyást gyakorol a gazdaságra, és a fegyveres erők nagy részét is ellenőrzése alatt tartja.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Rezsicsökkentés Európában

A HOLD Minutes e heti részében Szőcs Gábor senior portfóliókezelő mutatja be az energiapiacok alakulását: A HOLD Minutes érdekes és aktuális piaci, gazdasági jelenségeket elemző... The post

KonyhaKontrolling

Az AI mánia margójára

Mostanra talán elhalt annyira az AI feletti izgalom, hogy értelmesen tudjunk beszélgetni róla. Szívesen olvasom a véleményedet a kommentek közt, mert könnyen lehet, hogy elsiklottam valami felett,

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Súlyos vádak láttak napvilágot: Trump nyakig benne lehet a legnagyobb amerikai botrányban
Orbán Viktor kemény üzenetet küldött: Ez szemenszedett hazugság
Szivárognak a felvételek: hatalmas a mozgolódás Oroszország határánál, évtizedek óta elhagyott helyre tér vissza az orosz hadsereg
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility