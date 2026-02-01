Terrorszervezetnek nyilvánították az európai hadseregeket: példátlan lépésre szánta el magát a közel-keleti ország

Irán terrorszervezetnek minősíti azon európai uniós tagállamok hadseregeit, amelyek az Iszlám Forradalmi Gárdát felvették az uniós terrorszervezeti listára – jelentette be vasárnap Mohammad Báger Gálibáf, az iráni parlament elnöke.

Az Európai Unió csütörtökön szimbolikus, de jelentős lépést tett az iráni vezetéssel szemben,

amikor terrorszervezetté nyilvánította a Forradalmi Gárdát.

A döntés hátterében az áll, hogy az iszlám köztársaság 1979-es megalakulása óta nem tapasztaltak olyan véres fellépést a tüntetőkkel szemben, mint az elmúlt hónapokban.

Gálibáf szerint a Forradalmi Gárda elleni európai fellépéssel az uniós országok valójában saját lábukba lőttek, és az amerikaiaknak vakon engedelmeskedve ismét a saját népük érdekei ellen döntöttek. A házelnököt támogatva a képviselők mind a Forradalmi Gárda egyenruháját viselték, így fejezve ki szolidaritásukat az elitalakulattal.

A házelnök emlékeztetett arra, hogy a Forradalmi Gárda terrorszervezetté minősítése elleni válaszintézkedésekről szóló törvény 7. cikke értelmében Irán terrorszervezetnek tekinti az európai országok hadseregeit.

Gálibáf hozzátette, hogy a parlament nemzetbiztonsági bizottsága megvitatja az uniós tagállamok katonai attaséinak esetleges kiutasítását, és egyeztet az ügyben a külügyminisztériummal is.

Az 1979-es iráni iszlám forradalom után a síita vallási vezetés védelmére létrehozott Forradalmi Gárda ma már meghatározó hatalmi tényező az országban: jelentős befolyást gyakorol a gazdaságra, és a fegyveres erők nagy részét is ellenőrzése alatt tartja.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images