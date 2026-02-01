Ukrán elnök: Oroszország bombákkal és rakétákkal próbálja megbénítani a városok közötti összeköttetést

Oroszország drónokkal, irányított bombákkal és rakétákkal próbálja megbénítani az ukrán városok és települések közötti logisztikát és összeköttetést – jelentette ki vasárnap Volodimir Zelenszkij ukrán elnök.

Az államfő az X közösségi oldalon közzétett bejegyzésében közölte, hogy

az elmúlt egy hétben Oroszország több mint 980 támadódrónt és csaknem 1100 irányított légibombát vetett be Ukrajna ellen, valamint két rakétát is indított.

Zelenszkij hangsúlyozta, hogy ezért továbbra is létfontosságú az ország légvédelmének megerősítése.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images