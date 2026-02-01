  • Megjelenítés
Ukrán elnök: Oroszország bombákkal és rakétákkal próbálja megbénítani a városok közötti összeköttetést
Globál

Ukrán elnök: Oroszország bombákkal és rakétákkal próbálja megbénítani a városok közötti összeköttetést

Portfolio
Oroszország drónokkal, irányított bombákkal és rakétákkal próbálja megbénítani az ukrán városok és települések közötti logisztikát és összeköttetést – jelentette ki vasárnap Volodimir Zelenszkij ukrán elnök.

Az államfő az X közösségi oldalon közzétett bejegyzésében közölte, hogy

az elmúlt egy hétben Oroszország több mint 980 támadódrónt és csaknem 1100 irányított légibombát vetett be Ukrajna ellen, valamint két rakétát is indított.

Zelenszkij hangsúlyozta, hogy ezért továbbra is létfontosságú az ország légvédelmének megerősítése.

Forrás: Reuters

Még több Globál

Irán vezetője nyílt fenyegetést intézett Amerikához: regionális háború jöhet

Gőzerővel zajlanak a béketárgyalások - Vasárnapi híreink az ukrán frontról percről percre

Sarkvidéki légtömeg próbált betörni Magyarországra: kiderült, mi mentette meg a Kárpát-medencét

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Rezsicsökkentés Európában

A HOLD Minutes e heti részében Szőcs Gábor senior portfóliókezelő mutatja be az energiapiacok alakulását: A HOLD Minutes érdekes és aktuális piaci, gazdasági jelenségeket elemző... The post

KonyhaKontrolling

Az AI mánia margójára

Mostanra talán elhalt annyira az AI feletti izgalom, hogy értelmesen tudjunk beszélgetni róla. Szívesen olvasom a véleményedet a kommentek közt, mert könnyen lehet, hogy elsiklottam valami felett,

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Gigantikus csapást mérhet Washington az orosz olajbevételekre, óriási lépésre szánta el magát egy ázsiai nagyhatalom
Trump baltával ugrott neki a világrend átfaragásának, sokan csak a fejüket fogják
Szivárognak a felvételek: hatalmas a mozgolódás Oroszország határánál, évtizedek óta elhagyott helyre tér vissza az orosz hadsereg
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility