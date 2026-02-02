Ha a területi kérdésről beszélünk, az igenis létezik, és valóban nagyon összetett természetű. Az emberek gyakran mondják, hogy a megállapodás 95%-a vagy 90%-a a helyén van. Itt nincs szó semmilyen számtanról
– hangsúlyozta Medvegyev.
Az orosz TASzSz hírügynökség is azon lapok között volt, amelynek a 2008 és 2012 közötti orosz elnök interjút adott. Medvegyev szavai meghatározóak nem pusztán a korábbi vezetői szerepéből fakadó jelentősége okán, hanem jelenleg is Vlagyimir Putyin orosz államfő szoros szövetségese, valamint az orosz biztonsági tanács titkára. Az ukrajnai orosz invázió kezdete óta több alkalommal is merész kijelentéseket tett, ezeket később a nemzetközi sajtó is felkapta.
A volt orosz elnök beismerte: egyetlen, rendkívül nehéz kérdés állja útját az ukrajnai békének
Rendkívül összetett a helyzet.
