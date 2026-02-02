  • Megjelenítés
A volt orosz elnök beismerte: egyetlen, rendkívül nehéz kérdés állja útját az ukrajnai békének
A volt orosz elnök beismerte: egyetlen, rendkívül nehéz kérdés állja útját az ukrajnai békének

Portfolio
Dmitrij Medvegyev korábbi orosz elnök egyszerre több lapnak is interjút adott, ám a beszélgetés egyes kijelentései csak lassan kerülnek nyilvánosságra.

Ha a területi kérdésről beszélünk, az igenis létezik, és valóban nagyon összetett természetű. Az emberek gyakran mondják, hogy a megállapodás 95%-a vagy 90%-a a helyén van. Itt nincs szó semmilyen számtanról

hangsúlyozta Medvegyev.

Az orosz TASzSz hírügynökség is azon lapok között volt, amelynek a 2008 és 2012 közötti orosz elnök interjút adott. Medvegyev szavai meghatározóak nem pusztán a korábbi vezetői szerepéből fakadó jelentősége okán, hanem jelenleg is Vlagyimir Putyin orosz államfő szoros szövetségese, valamint az orosz biztonsági tanács titkára. Az ukrajnai orosz invázió kezdete óta több alkalommal is merész kijelentéseket tett, ezeket később a nemzetközi sajtó is felkapta.

Nukleáris veszély fenyeget Ukrajnában, rejtélyes behatolás a NATO keleti bástyájánál – Ukrajnai háborús híreink hétfőn

