Drón csapódott egy lengyel katonai bázisra, éppen a NATO „Achilles-sarka” közelében

A becsapódás egy fegyverraktártól nem messze történt. A katonai rendőrség vizsgálatot indított az ügyben.

A bázison egy különleges felderítő és rádióelektronikai katonai egység működik, melynek feladata információk gyűjtése és a rádiós tevékenység figyelése Északkelet-Lengyelországban, beleértve a Suwałki-folyosót is.

A Suwałki-folyosót a NATO leggyengébb pontjának, „Achilles-sarkának” tartják.

Ez lényegében a lengyel–litván határt jelenti, amely nyugatról Oroszország kalinyingrdái exklávéja, keletről a Moszkva-szövetséges Belarusz között feszül. Amennyiben az orosz hadsereg ezt a határszakaszt el tudná foglalni, megszűnne a szárazföldi összeköttetés a balti államok és a NATO többi tagállama között, így Oroszország előbbieket könnyedén el tudná foglalni.

Január 28-án az egység ügyeletes tisztjei egy pilóta nélküli repülőgépet észleltek a fejük felett. A drón aztán a bázisra zuhant, körülbelül 70 méterre a fegyverraktártól. Az első vizsgálat után az ügyeletes katonák az egyik épületbe vitték.

A Radio Zet informátora szerint egy felderítő drónról lehetett szó. A forrás szerint a katonák hibát követtek el, amikor a drónt bevitték az épületbe, hiszen ott tovább folytathatta az információk gyűjtését.

Lengyelországban nem ez az első alkalom, hogy repülő eszközök sértik meg a légteret. A legutóbbi, nagy visszhangot kiváltó eset az volt, mikor tavaly szeptember elején közel húsz orosz drón hatolt be egy éjszaka alatt a lengyel légtérbe. Hogy a mostani esetben is orosz drónról volt-e szó, még nem tudni.

