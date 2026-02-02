  • Megjelenítés
Drón csapódott egy lengyel katonai bázisra, éppen a NATO „Achilles-sarka” közelében
Globál

Drón csapódott egy lengyel katonai bázisra, éppen a NATO „Achilles-sarka” közelében

Portfolio
Január 28-án szerdán egy ismeretlen eredetű drón zuhant le egy katonai bázisra a kelet-lengyelországi Przasnyszban – tudta meg a lengyel Radio ZET.

A becsapódás egy fegyverraktártól nem messze történt. A katonai rendőrség vizsgálatot indított az ügyben.

A bázison egy különleges felderítő és rádióelektronikai katonai egység működik, melynek feladata információk gyűjtése és a rádiós tevékenység figyelése Északkelet-Lengyelországban, beleértve a Suwałki-folyosót is.

A Suwałki-folyosót a NATO leggyengébb pontjának, „Achilles-sarkának” tartják.

Ez lényegében a lengyel–litván határt jelenti, amely nyugatról Oroszország kalinyingrdái exklávéja, keletről a Moszkva-szövetséges Belarusz között feszül. Amennyiben az orosz hadsereg ezt a határszakaszt el tudná foglalni, megszűnne a szárazföldi összeköttetés a balti államok és a NATO többi tagállama között, így Oroszország előbbieket könnyedén el tudná foglalni.

Még több Globál

Vészleállás az Egyesült Államokban: máris felfüggesztette a működését az egyik legfontosabb hivatal

Áttört a frontvonal Szuminál, megváltozott az oroszok taktikája – Ukrajnai háborús híreink hétfőn

Eddig nem látott felvétel került elő a háború első napjáról – Ezek után irigykedve nézhetnek az oroszok Amerikára

Január 28-án az egység ügyeletes tisztjei egy pilóta nélküli repülőgépet észleltek a fejük felett. A drón aztán a bázisra zuhant, körülbelül 70 méterre a fegyverraktártól. Az első vizsgálat után az ügyeletes katonák az egyik épületbe vitték. 

A Radio Zet informátora szerint egy felderítő drónról lehetett szó. A forrás szerint a katonák hibát követtek el, amikor a drónt bevitték az épületbe, hiszen ott tovább folytathatta az információk gyűjtését.

Lengyelországban nem ez az első alkalom, hogy repülő eszközök sértik meg a légteret. A legutóbbi, nagy visszhangot kiváltó eset az volt, mikor tavaly szeptember elején közel húsz orosz drón hatolt be egy éjszaka alatt a lengyel légtérbe. Hogy a mostani esetben is orosz drónról volt-e szó, még nem tudni.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Rezsicsökkentés Európában

A HOLD Minutes e heti részében Szőcs Gábor senior portfóliókezelő mutatja be az energiapiacok alakulását: A HOLD Minutes érdekes és aktuális piaci, gazdasági jelenségeket elemző... The post

KonyhaKontrolling

Az AI mánia margójára

Mostanra talán elhalt annyira az AI feletti izgalom, hogy értelmesen tudjunk beszélgetni róla. Szívesen olvasom a véleményedet a kommentek közt, mert könnyen lehet, hogy elsiklottam valami felett,

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Áttört a frontvonal Szuminál, megváltozott az oroszok taktikája – Ukrajnai háborús híreink hétfőn
Hatalmas rángatások és fordulatok a piacokon - Eldőlni látszik az irány
Felgyorsultak az események: jöhet a Meteor Ukrajnába, ettől félhetnek az oroszok
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility