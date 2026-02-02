Európa szívéből kapott gigantikus támogatást Putyin háborús gépezete – Éveken át palira vettek mindenkit

A nyomozás eddigi adatai szerint a vádlottak mintegy 16 ezer szállítmányt juttattak el Oroszországba.

Az illegális ügyletek értéke legalább 30 millió euróra rúg

– közölte a német szövetségi főügyészség.

Az öt vádlott között két német–orosz és egy német–ukrán kettős állampolgár is van.

A nyomozás középpontjában egy Észak-Németországban működő, lübecki székhelyű kereskedőcég áll. A vállalat tulajdonosa az a gyanúsított, akit a bíróság Nikita S.-ként azonosított.

Az ügyészség szerint 2022 februárja, az Ukrajna elleni orosz agresszió kezdete óta a vádlottak a cégen keresztül, konspiratív módon szereztek be és szállítottak árukat az orosz iparnak. Tevékenységük leplezésére legalább egy másik lübecki fedőcéget is használtak, továbbá az Európai Unión belüli és kívüli fiktív vevőket, valamint egy orosz befogadó vállalatot, amelynél Nikita S. szintén vezető pozíciót tölt be.

Az exportált áruk végfelhasználói között legalább 24, szankciós listán szereplő orosz védelmi vállalat volt, a beszerzést pedig orosz kormányzati szervek is támogatták.

Az ARD közszolgálati műsorszolgáltató értesülései szerint a szállítmányok között mechanikai és műszaki alkatrészek – például golyóscsapágyak és félvezető eszközök – is szerepeltek, amelyeket az orosz fegyvergyártásban használtak fel.

