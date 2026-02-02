Friss térképen a titokban épülő Új Donbász-vonal: hamarosan jön a rendszer igazi tesztje

A francia Clément Molin OSINT-elemző frissítette az ukrán védelmi állásokat jelölő térképét.

A leghevesebb harcok továbbra is a Donbasz bevételéért zajlanak az orosz-ukrán háborúban, ám ezen a területen Kijev többrétű, masszív védelmi rendszert épített ki. Az oroszok a megerősített védelemnek köszönhetően csak nagyon lassan haladnak előre ezen a területen, hatalmas veszteségek árán. A nyílt forráskódú adatok alapján dolgozó szakember rendszeresen frissíti a térképeket, melyek az ukrán erődítményeket mutatják.

Update on the map of Ukrainian fortificationsThe Ukrainian army continues to prepare its new defensive lines, particularly along the Pavlohrad, Zaporizhzhia axis and west of Kramatorsk.Here is the current status of these major fortification lines (New Donbas Line), only… pic.twitter.com/hidJFFy3Xc https://t.co/hidJFFy3Xc — Clément Molin (@clement_molin) February 1, 2026

Ukrajna újabb megerősített állásokat készít elő több területen is, hogy az oroszok lassú nyomulásával továbbra is fenn tudják tartani a hatékony védelmet a belsőbb területek felé. Jelenleg a Pavlohrád-Zaporizzsja tengelyen zajlanak a munkálatok, illetve Kramatorszktól nyugatra szintén építkezések figyelhetőek meg.

A leírás alapján ez lehet az „Új Donbász-vonal”.

Az orosz támadások egy ponton hamarosan elérhetik Huljapole után a még nem minden szakaszon elkészülő védvonalat, ezzel pedig hamarosan érkezhet a rendszer tesztje.

Jelenleg az összetett, sokrétű védvonalak a következőképpen mutatnak:

Pokrovszktól északra öt vonal védi Ukrajna belső területeit,

Pavlohrád felé négy védvonal van,

Zaporizzját dél felől egy, míg kelet felől két vonal védi,

Kramatorszknál 3 vonal épült ki,

Izjumnál kettő, míg

Harkivnál egy vonal áll, bár már zajlanak a második építési munkálatai.

