Friss térképen a titokban épülő Új Donbász-vonal: hamarosan jön a rendszer igazi tesztje
Friss térképen a titokban épülő Új Donbász-vonal: hamarosan jön a rendszer igazi tesztje

Portfolio
A francia Clément Molin OSINT-elemző frissítette az ukrán védelmi állásokat jelölő térképét.

A leghevesebb harcok továbbra is a Donbasz bevételéért zajlanak az orosz-ukrán háborúban, ám ezen a területen Kijev többrétű, masszív védelmi rendszert épített ki. Az oroszok a megerősített védelemnek köszönhetően csak nagyon lassan haladnak előre ezen a területen, hatalmas veszteségek árán. A nyílt forráskódú adatok alapján dolgozó szakember rendszeresen frissíti a térképeket, melyek az ukrán erődítményeket mutatják.

Ukrajna újabb megerősített állásokat készít elő több területen is, hogy az oroszok lassú nyomulásával továbbra is fenn tudják tartani a hatékony védelmet a belsőbb területek felé. Jelenleg a Pavlohrád-Zaporizzsja tengelyen zajlanak a munkálatok, illetve Kramatorszktól nyugatra szintén építkezések figyelhetőek meg.

A leírás alapján ez lehet az „Új Donbász-vonal”.

Az orosz támadások egy ponton hamarosan elérhetik Huljapole után a még nem minden szakaszon elkészülő védvonalat, ezzel pedig hamarosan érkezhet a rendszer tesztje.

Jelenleg az összetett, sokrétű védvonalak a következőképpen mutatnak:

  • Pokrovszktól északra öt vonal védi Ukrajna belső területeit,
  • Pavlohrád felé négy védvonal van,
  • Zaporizzját dél felől egy, míg kelet felől két vonal védi,
  • Kramatorszknál 3 vonal épült ki,
  • Izjumnál kettő, míg
  • Harkivnál egy vonal áll, bár már zajlanak a második építési munkálatai.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

