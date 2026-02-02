Hatalmas győzelmet ünnepeltek az oroszok – Kiderült, mi vezetett a nem mindennapi sikerhez

Január végén tették közzé a videót az orosz erők, amelyen állításuk szerint legalább három ukrán – köztük egy amerikai gyártmányú F-16-os vadászgép – megsemmisítése látható. A mirhorodi légibázis elleni csapást azóta részletesebben is kielemezték, így fény derült néhány apróbb részletre.

Az orosz oldalakon megjelent felvételen két Szu-27-es és egy F-16-os megsemmisítése „látszik”, bár a felvételek rendre a becsapódást megelőzően érnek véget.

The Military Watch X-fiók közölt nemrégiben egy OSINT-elemzést a támadásról. A fiók főként az ukrán légiveszteségekkel, és a gépek azonosításával foglalkozik, nagyjából a háború kezdete óta.

On 30 January 2026, the Russians published footage of BM-35 UAV attacks on Myrhorod Air Base, Poltava Oblast. pic.twitter.com/AcPDRBMn5p https://t.co/AcPDRBMn5p — The Military Watch (@MarcinRogowsk14) February 2, 2026

A videó alapján megállapította:

Az első Szu-27-es álcafestése hadrendből kivont állapotra utal, minthogy az is, hogy hiányoznak a fúvókái is. Műholdfelvételek alapján nem volt bevetésen 2025 szeptembere óta.

álcafestése utal, minthogy az is, hogy hiányoznak a fúvókái is. Az eltalált F-16A nem volt röpképes, maximum egy, oktatási célokra átadott régi, leszerelt gép lehetett – vagy csak egy makett csalétek.

leszerelt gép lehetett – vagy csak egy makett csalétek. A második Szu-27-es hasonlóan leszerelt gép lehetett, régi álcafestéssel. A fúvókák itt is hiányoznak, és legalább 2025 augusztusa óta nem repült.

Vagyis Oroszország lényegében kiselejtezett gépekben okozott károkat.

Ugyanakkor Moszkva – bár a siker nem akkora, mint hirdetik – elégedett lehet: a megsemmisített/megsérült eszközöket alkatrész-utánpótlásként sem tudják használni az ukránok. Másfelől különösen aggasztó lehet Kijev számára, hogy az orosz drónok (feltételezések szerint a Starlink hálózatát használva) ilyen pontos csapásokat képesek végrehajtani mélyen Ukrajna védvonalai mögött.

