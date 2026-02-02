Az orosz Nemzetvédelem katonai folyóirat főszerkesztője szerint Ukrajna „terrortámadásokat” hajtott végre orosz területek ellen, ezzel elúszott a lehetősége, hogy tárgyalásos úton fejezzék be a konfliktust. Korotcsenko szerint az orosz győzelem az ukrán parancsnoki rendszer stabilitásától függ. Szerinte az energiatermelő egységek elleni támadások valójában az ukrán vezetés katonai tevékenységének fokozását teszi lehetetlenné.

A szakértő szerint Moszkva ugyanúgy jár el, ahogy az Egyesült Államok tette 1999-ben Jugoszláviában, amikor szerinte kizárólag az energetikai, logisztikai és közlekedési infrastruktúrát támadták. Hangsúlyozta, hogy az alállomások és a transzformátorházak elleni támadások hosszú távon összeomlást fognak eredményezni Ukrajnában, káosz lesz.

Csak egyetlen beszélgetés lesz: amikor visszakúsznak, és aláírják a kapitulációt a mi feltételeink szerint. Ezért kell megfosztanunk az országot az energiától. Most jött el a tökéletes pillanat. A háború normái szempontjából ezek legitim célpontok

– érvelt.

Hozzátette, hogy a Nyugat Trumpon keresztül szeretné elhárítani ezt a taktikát. Korotcsenko hangsúlyozta, „ha lekapcsolják a villanyt, akkor csökkenni fog az ukránok ártalma”. Szerinte

még „öt vagy hat hullám” kell, ezt követően kialszanak a fények és Ukrajna megadja magát.

Hozzátette, ez az út vezet a békéhez az országban.

Igor Korotcsenko rendszeresen oszt meg keményvonalas oroszpárti véleményt, ezért érdemes a mondanivalóját fenntartásokkal kezelni. Moszkva gyakorlatilag a háború legelejétől kezdve rendszeresen támadja az ukrán energetikai létesítményeket, különösen az őszi-téli időszakban. Az elmúlt években Kijev helyzete folyamatosan romlott, sok szolgáltatás színvonala lehetetlenül el, egyre több helyen és hosszabban kell kényszerből áramszünetet bevezetni. Ugyanakkor a nyugati vélemények szerint az oroszok célja ezzel elsődlegesen nem a katonai potenciál csökkentése, hanem a civil lakosság megtörése Ukrajnában.

Címlapkép forrása: Francisco Richart Barbeira/NurPhoto via Getty Images