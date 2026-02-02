Megváltozott az orosz taktika: már nem az energiahálózatot lövik, hanem valami mást céloznak

Oroszország a hideg idő beköszöntével nagyszabású támadásokat intézett az ukrán energetikai infrastruktúra ellen, több alkalommal jelentős szolgáltatáskiesést okozva az országban. Az elmúlt napokban azonban változást érzékelnek a csapások célpontjait illetően, erről Volodimir Zelenszkij számolt be:

A korábbi napokhoz hasonlóan az orosz hadsereg továbbra is a logisztikánk – elsősorban a vasúti infrastruktúra – elleni terrorra összpontosít. Különösen a Dnyipro régióban és Zaporizzsjában voltak csapások, kifejezetten a vasúti létesítményeket célozva

– jelentette ki.

Az ukrán elnök elmondta, hogy a változások függvényében utasításokat adott az ukrán légierőnek, az vasutak vezetőinek, valamint a hadseregnek is. Hozzátette, „már alig várja, hogy a feladatokat elvégezzék”. Az utóbbi napokban Vlagyimir Putyin orosz elnök megígérte, hogy felfüggeszti az energetikai jellegű támadásokat. A jelentések szerint ez a humanitárius célokon túl a rakéták felhalmozását is segítheti.

Az Ukrán Vasutak ideiglenesen korlátozta a forgalmat a Dnyipro-Zaporizzsja útvonalon.

A döntést a támadásokra, és a pálya közelében észlelt, fokozódó orosz dróntevékenységre hivatkozva hozták meg.

Címlapkép forrása: Viktor Kovalchuk/Global Images Ukraine via Getty Images