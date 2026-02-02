Mi történik itt? – Váratlanul elkezdték elhagyni Németországot a bevándorlók

A migrációért és menekültekért felelős német szövetségi hivatal (BAMF) anyagi támogatást nyújt azoknak a bevándorlóknak, akik vissza kívánnak térni hazájukba.

2025-ben összesen 16 576 fő választotta, hogy az állam pénzügyi segítségével visszatér szülőhazájába. Ez a szám jelentős emelkedést jelent, ugyanis 2024-ben 10 358, 2023-ban pedig 10 762 bevándorló választotta ezt a lehetőséget.

A kiugró növekedés elsősorban annak tudható be, hogy miután 2024 decemberében megbukott Bassár el-Aszad volt szír elnök diktatórikus rendszere, a BAMF újra lehetővé tette, hogy szír állampolgárok is részt vegyenek a támogatott visszatérési programban.

Szíriában az Aszad ellen kitört tüntetések nyomán alakult ki polgárháború, melynek következtében milliók hagyták el otthonukat. Európa felé 2015-ben indultak meg százezres tömegekben a szír menekültek, akiknek a nagy részét Németország fogadta be. Az ő visszatérésük Aszad bukásával vált lehetővé.

2025-ben összesen 5976 szír állampolgár nyújtott be kérelmet a BAMF-hoz a támogatott visszatérési programban. 3678 fő már vissza is tért Szíriába.

A bevándorlási hivatal a REAG/GARP-program keretében kifizeti a visszatérők repülőjegyét, emellett felnőtteknek 1000 euró, gyerekekként pedig 500 euró támogatást nyújt a hazatéréshez.

