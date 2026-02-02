Sötéten látják a háború jövőjét az ukránok, de van, ami riasztó lehet az oroszoknak

Az intézet január 23. és 29. között végzett felmérést, amely több érdekes eredményt is tartalmazott. Megkérdezték a lakosságot, hogy szerintük mikor érhet véget a háború, a válaszadók egy jelentős hányada nem túl optimista.

43 százalék gondolja úgy, hogy a háború nem fog véget érni 2026-ban.

Ez a szám 14 százalékos emelkedést jelent az egy hónappal korábban mérthez képest. A harcokkal kapcsolatos eltökéltség emelkedik az országban, 2026 januárjában a válaszadók 65 százaléka fogalmazott úgy, hogy „amíg csak szükséges”, az ország kitartson a háborúban, egy hónappal korábban 3 százalékkal kevesebben értettek ezzel egyet, tavaly márciushoz képest 11 százalékos az eltérés.

A háború lezárását 2026 közepére lehetséges forgatókönyvnek látók aránya 20 százalék, további 18 százalék az év második felére teszi a megállapodást. A szkeptikus hangok erősödése annak fényében érdekes, hogy a napokban újra felgyorsultak az események a tárgyalások körül, az amerikai, orosz és ukrán delegációk többedjére találkoznak egymással, ahol igyekeznek megállapodni. Ugyanakkor az elmúlt egy évben a találkozók száma szaporodik, de az eredményeké aligha, ez megágyazhat a békemegbeszélésekkel kapcsolatban érzett hitetlenségnek. Az egyik legnagyobb problémát a területi kérdések jelentik, ugyanis Moszkva folyamatosan azt követeli, hogy Ukrajna vonuljon ki a Donbász ukrán kézen maradt területéről, de Kijev erre nem hajlandó.

Erről is kérdezték az ukránokat, egy olyan forgatókönyvet, ahol az oroszok megszerzik Donyeck megye egészét, a válaszadók 52 százaléka utasítana el.

40 százalékos kisebbségben vannak azok, akik elfogadnák ezt a feltételt, ugyanakkor erős biztonsági garanciákat követelnek az országnak cserébe. Itt nem igazán történt elmozdulás a társadalom véleményében. Arról is kérdezték az embereket, hogy mit gondolnak az orosz támadásokról a polgári infrastruktúra ellen: 88 százalék azoknak az aránya, aki szerint a lakosságot szeretnék megadásra kényszeríteni. Nagy az egyetértés abban, hogy szerintük Kijevnek vissza kellene vágnia, nagyjából 90 százalék szerint az ukránoknak válaszcsapást kellene mérniük.

Címlapkép forrása: Kostiantyn Liberov/Libkos/Getty Images