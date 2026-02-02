Sötéten látják a háború jövőjét az ukránok, de van, ami riasztó lehet az oroszoknak

Az intézet január 23. és 29. között végzett felmérést, amely több érdekes eredményt is tartalmazott. Megkérdezték a lakosságot, hogy szerintük mikor érhet véget a háború, a válaszadók egy jelentős hányada nem túl optimista.
43 százalék gondolja úgy, hogy a háború nem fog véget érni 2026-ban.
Ez a szám 14 százalékos emelkedést jelent az egy hónappal korábban mérthez képest. A harcokkal kapcsolatos eltökéltség emelkedik az országban, 2026 januárjában a válaszadók 65 százaléka fogalmazott úgy, hogy „amíg csak szükséges”, az ország kitartson a háborúban, egy hónappal korábban 3 százalékkal kevesebben értettek ezzel egyet, tavaly márciushoz képest 11 százalékos az eltérés.
A háború lezárását 2026 közepére lehetséges forgatókönyvnek látók aránya 20 százalék, további 18 százalék az év második felére teszi a megállapodást. A szkeptikus hangok erősödése annak fényében érdekes, hogy a napokban újra felgyorsultak az események a tárgyalások körül, az amerikai, orosz és ukrán delegációk többedjére találkoznak egymással, ahol igyekeznek megállapodni. Ugyanakkor az elmúlt egy évben a találkozók száma szaporodik, de az eredményeké aligha, ez megágyazhat a békemegbeszélésekkel kapcsolatban érzett hitetlenségnek. Az egyik legnagyobb problémát a területi kérdések jelentik, ugyanis Moszkva folyamatosan azt követeli, hogy Ukrajna vonuljon ki a Donbász ukrán kézen maradt területéről, de Kijev erre nem hajlandó.
Erről is kérdezték az ukránokat, egy olyan forgatókönyvet, ahol az oroszok megszerzik Donyeck megye egészét, a válaszadók 52 százaléka utasítana el.
40 százalékos kisebbségben vannak azok, akik elfogadnák ezt a feltételt, ugyanakkor erős biztonsági garanciákat követelnek az országnak cserébe. Itt nem igazán történt elmozdulás a társadalom véleményében. Arról is kérdezték az embereket, hogy mit gondolnak az orosz támadásokról a polgári infrastruktúra ellen: 88 százalék azoknak az aránya, aki szerint a lakosságot szeretnék megadásra kényszeríteni. Nagy az egyetértés abban, hogy szerintük Kijevnek vissza kellene vágnia, nagyjából 90 százalék szerint az ukránoknak válaszcsapást kellene mérniük.
Címlapkép forrása: Kostiantyn Liberov/Libkos/Getty Images
Nagyon megverte a versenytársakat a magyar tőzsde
Januárban 16 százalékot emelkedett a BUX.
Felgyorsultak az események: jöhet a Meteor Ukrajnába, ettől félhetnek az oroszok
Hatalmas csomag készül.
Elsők között néztük meg: erre számíts, ha beadnád a napelemes energiatároló pályázatot
Elindult a roham a 2,5 millióért.
Hazahoznák a német aranyat az USA-ból, nehogy Trump rátegye a kezét
Annyira elszállt az USA-ba vetett bizalom, hogy inkább Németországba szállíttatnák a felhalmozott aranytömböket.
A volt orosz elnök beismerte: egyetlen, rendkívül nehéz kérdés állja útját az ukrajnai békének
Rendkívül összetett a helyzet.
Máris itt a nagy kitörés ennél a magyar részvénynél!
Vannak izgalmak.
Az osztalék portfólióm - 2026. január
Két cég osztalékemelésére is számítottam az év elején, mindkettő bejelentette a már a következő negyedévre az osztalékot, és egyik sem emelt. Kis csalódás.VáltozásokHP Inc. (HPQ): Vás
Kitartás, kíváncsiság, alkalmazkodókészség - karriertippek a JP Morgan executive directorjától
Teljesítményalapú szingapúri iskolából több lépésen át került a JP Morgan traderi pozíciójába, ami nőként különösen komoly teljesítmény. Charmaine Cheok főzéssel vezeti le a stresszt
Rezsicsökkentés Európában
A HOLD Minutes e heti részében Szőcs Gábor senior portfóliókezelő mutatja be az energiapiacok alakulását: A HOLD Minutes érdekes és aktuális piaci, gazdasági jelenségeket elemző... The post
Újabb bankoknál drágulnak a vállalkozói számlák
A Raiffeisen Bankot követően újabb három pénzintézet jelentette be, hogy április elsejétől megemeli a vállalkozói bankszámlák költségét. A lakossági ügyfelek biztonságban vannak, de úgy
Globális minimumadó: közelgő bejelentési határidő
A 2025-ös üzleti év zárása a legtöbb vállalkozásnál eleve csúcsidőszak: beszámolók, adózási feladatok és jogszabályi határidők torlódnak a pénzügyi és adózási területeken. Ilyenko
Az AI mánia margójára
Mostanra talán elhalt annyira az AI feletti izgalom, hogy értelmesen tudjunk beszélgetni róla. Szívesen olvasom a véleményedet a kommentek közt, mert könnyen lehet, hogy elsiklottam valami felett,
Magyarország, a napenergia bajnoka
Magyarország 29 százalékos részarányával 2025-ben is megtartotta vezető helyét a globális napenergia-termelésben.
Innováció a rajtvonalnál: bér egységköltségek - a legfontosabb tudnivalók
Sok pályázatnál ösztönösen abból indulunk ki, hogy a projekthez kapcsolódó személyi jellegű ráfordítást a munkaszerződés szerinti (tényleges) bér alapján tervezzük és számoljuk el.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Őrült mozgás a dollárban! Most érdemes bevásárolni?
Az árfolyam most a befektetéseink mellé állhat.
Csütörtökön újabb mérföldkőhöz érkezik az Opus sajátrészvény-visszavásárlási programja
Itt vannak a gyakorlati tudnivalók.
Történelmi megállapodást kötött az EU – Mit jelent ez nekünk?
Szorosabb lesz a kapcsolat Indiával.