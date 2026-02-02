Váratlan fordulat a béketárgyalások előtt: kiderült, mit gondolnak valójában az ukránok a legfontosabb kérdésről

A megkérdezettek
52 százaléka kategorikusan elfogadhatatlannak tartja a Donbász átadását, míg 40 százalék kész lenne valamilyen kompromisszumra,
még ha ez hátrányos is lenne Ukrajna számára. A válaszadók 7 százaléka nem tudott vagy nem akart állást foglalni a kérdésben.
A regionális adatok jelentős eltéréseket mutatnak. Kijevben a legmagasabb az elutasítottság: 59 százalék határozottan ellenzi a Donbász feladását, és csupán 31 százalék fogadná el ezt a békefeltételt. A frontvonalhoz közel, Dél-Ukrajnában a leginkább nyitottak a térség átadására: a lakosság 44%-a hajlandó lenne lemondani a Donbaszról a békéért cserébe, ami még mindig kisebbség.
A felmérést 2026. január 23. és 29. között végezték telefonos interjúk formájában, 1003, tizennyolc év feletti válaszadó bevonásával. A kutatás nem terjedt ki az orosz megszállás alatt álló Krímre és Donbászra, valamint azokra az ukrán állampolgárokra, akik 2022. február 24. után távoztak külföldre.
Címlapkép forrása: Kostiantyn Liberov/Libkos/Getty Images
