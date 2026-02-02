  • Megjelenítés
Váratlan fordulat a béketárgyalások előtt: kiderült, mit gondolnak valójában az ukránok a legfontosabb kérdésről
Globál

Váratlan fordulat a béketárgyalások előtt: kiderült, mit gondolnak valójában az ukránok a legfontosabb kérdésről

Portfolio
Az ukrán lakosság szűk többsége továbbra is elutasítja, hogy a Donbászt biztonsági garanciákért cserébe átadják Oroszországnak – derül ki a Kijevi Nemzetközi Szociológiai Intézet (KIIS) legfrissebb felméréséből, melyet az RBK szemlézett.

A megkérdezettek

52 százaléka kategorikusan elfogadhatatlannak tartja a Donbász átadását, míg 40 százalék kész lenne valamilyen kompromisszumra,

még ha ez hátrányos is lenne Ukrajna számára. A válaszadók 7 százaléka nem tudott vagy nem akart állást foglalni a kérdésben.

A regionális adatok jelentős eltéréseket mutatnak. Kijevben a legmagasabb az elutasítottság: 59 százalék határozottan ellenzi a Donbász feladását, és csupán 31 százalék fogadná el ezt a békefeltételt. A frontvonalhoz közel, Dél-Ukrajnában a leginkább nyitottak a térség átadására: a lakosság 44%-a hajlandó lenne lemondani a Donbaszról a békéért cserébe, ami még mindig kisebbség.

Még több Globál

Áttört a frontvonal Szuminál, megváltozott az oroszok taktikája – Ukrajnai háborús híreink hétfőn

Berezelt Trump ellensége? - Gyorsan újraindítják a tárgyalásokat

Európa szívéből kapott gigantikus támogatást Putyin háborús gépezete – Éveken át palira vettek mindenkit

A felmérést 2026. január 23. és 29. között végezték telefonos interjúk formájában, 1003, tizennyolc év feletti válaszadó bevonásával. A kutatás nem terjedt ki az orosz megszállás alatt álló Krímre és Donbászra, valamint azokra az ukrán állampolgárokra, akik 2022. február 24. után távoztak külföldre.

Kapcsolódó cikkünk

Áttört a frontvonal Szuminál, megváltozott az oroszok taktikája – Ukrajnai háborús híreink hétfőn

Címlapkép forrása: Kostiantyn Liberov/Libkos/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Rezsicsökkentés Európában

A HOLD Minutes e heti részében Szőcs Gábor senior portfóliókezelő mutatja be az energiapiacok alakulását: A HOLD Minutes érdekes és aktuális piaci, gazdasági jelenségeket elemző... The post

KonyhaKontrolling

Az AI mánia margójára

Mostanra talán elhalt annyira az AI feletti izgalom, hogy értelmesen tudjunk beszélgetni róla. Szívesen olvasom a véleményedet a kommentek közt, mert könnyen lehet, hogy elsiklottam valami felett,

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Áttört a frontvonal Szuminál, megváltozott az oroszok taktikája – Ukrajnai háborús híreink hétfőn
Hatalmas rángatások és fordulatok a piacokon - Eldőlni látszik az irány
Felgyorsultak az események: jöhet a Meteor Ukrajnába, ettől félhetnek az oroszok
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility