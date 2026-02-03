Apró európai ország fegyverei dönthetik el Ukrajna sorsát: megdöbbentő, honnan érkezik a segítség

Miközben Ukrajna a frontvonalon vívja háborúját Oroszországgal, a háttérben egyre több kisebb európai ország – köztük Ciprus, a balti államok és Görögország – válik kulcsszereplővé a dróntechnológia fejlesztésében, amely ma már meghatározó tényező a harctéri fölényben és az európai védelmi ipar átalakulásában.

Az ukrajnai csatatereken hallható, fenyegető propellerzúgás akár egy alig egymilliós lakosságú, Európa délkeleti szegletében fekvő országból, Ciprusról is érkezhet - kezdi cikkét az AP News arról, hogy egyre több, kisebb méretű országon múlik Ukrajna harctéri teljesítménye.

A Swarmly nevű gyártó szerint több mint 200 darab H-10 Poseidon drón segíti az ukrán tüzérséget az ellenséges célpontok azonosításában, időjárástól függetlenül.

A gépek az elmúlt három évben összesen több mint 100 ezer repült órát teljesítettek.

A vállalat 5000 négyzetméteres üzeméből pilóta nélküli járművek indulnak Indonéziába, Beninbe, Nigériába, Indiába és Szaúd-Arábiába. A gyártóterület nagy részét a légi drónok összeszerelése foglalja el, de egy biztonsági raktárban a Swarmly ultragyors tengeri drónjai is sorakoznak, amelyeket nagy felbontású kamerákkal és .50-es kaliberű géppuskákkal szereltek fel.

Az Ukrajna elleni orosz invázió még a legkisebb uniós tagállamokat is arra ösztönözte, hogy saját csúcstechnológiás védelmi iparágukat fejlesszék, miközben Kijev maga is a drónfejlesztés élvonalába került.

Ciprushoz hasonlóan a balti országok és Dánia is felpörgették hazai drón- és drónelhárító technológiájuk fejlesztését. Görögországban a drónok egy 25 milliárd eurós haderőfejlesztési program részét képezik.

Jó példa erre a Swarmly robbanóanyaggal megrakott, műholdvezérelt Hydra tengeri drónja, amelynek darabára 80 ezer euró. Egy csoportnyi ilyen eszközzel akár egy egymilliárd eurós hadihajó is semlegesíthető, töredék költségen. Ezt a fajta aszimmetrikus hadviselést már a jemeni húszik támadásai is igazolták.

A piacra lépés korlátai alacsonyak, mivel a drónokat gyakran olcsó, a világpiacon könnyen elérhető alkatrészekből tervezik és szerelik össze. Nincs szükség hatalmas ipari beruházásokra vagy évtizedes anyagtudományi tapasztalatra.

Litvániában tudósok és üzleti partnerek a VILNIUS TECH név alatt fejlesztenek drónokat, automatizált aknakereső rendszereket és más katonai technológiákat. Az állami lőszergyár, a Giraite 2022 óta 50 százalékkal növelte gyártókapacitását.

Görögország novemberben első ízben mutatta be saját gyártású drónjait és drónelhárító technológiáját egy teljes körű hadgyakorlaton, miközben a NATO az európai védelmi szektor felgyorsítására szólított fel.

Az oroszok ukrajnai háborúja és a Trump-kormányzat ellentmondásos üzenetei, amelyek megtépázták a NATO-szövetségesek közötti viszonyt, arra kényszerítették az európai vezetőket, hogy önállóbbá váljanak védelmi téren. Az Európai Unió ezért több milliárd eurót biztosít a beruházások ösztönzésére.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images