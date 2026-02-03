Az utolsó pillanatban jött a fordulat: megtorpedózták Trump mestertervét, százezrek lélegezhetnek fel

Ana Reyes szövetségi bíró megtiltotta a szövetségi kormánynak, hogy érvénytelenítse a TPS-programban részt vevő haiti bevándorlók jogi státuszát és munkavállalási engedélyét,

valamint lényegében megtiltotta, hogy a Trump-adminisztrációs letartóztassa vagy deportálja őket.

Reyes álláspontja szerint a Trump-adminisztráció eredeti határozata önkényes volt, és megsértette a közigazgatási eljárási törvényt, mivel figyelmen kívül hagyta a válságba süllyedt Haiti helyzetéről szóló bizonyítékokat. Az országot továbbra is politikai instabilitás, bandaerőszak és szélsőséges szegénység sújtja.

A Belbiztonsági Minisztérium szóvivője közleményben jelezte, hogy a kormányzat a Legfelsőbb Bírósághoz fordul az ügyben.

Ez törvénytelen aktivizmus, és igazunk be fog bizonyosodni"

– fogalmazott Tricia McLaughlin, hozzátéve, hogy Haiti eredetileg egy 15 évvel ezelőtti földrengés miatt kapott ideiglenes védett státuszt, amelyet a korábbi kormányzatok évtizedeken át de facto amnesztiaként használtak.

A TPS-programot a Kongresszus 1990-ben hozta létre. Azóta demokrata és republikánus kormányok egyaránt alkalmazták, hogy ideiglenes menedéket biztosítsanak olyan országok állampolgárainak, ahol fegyveres konfliktus, környezeti katasztrófa vagy egyéb vészhelyzet teszi lehetetlenné a biztonságos hazatérést. A Trump-adminisztráció jelenleg a program teljes felszámolásán dolgozik.

Címlapkép forrása: Samuel Corum/Getty Images