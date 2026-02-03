Brutális támadás érte Ukrajnát: akkora a kár, hogy vészhelyzetet kellett hirdetni

Az orosz támadás a Harkiv TEC-5 nevű kombinált erőmű- és fűtőközpontot érte, illetve a városnak áramellátást biztosító két transzformátorállomást, a Harkivszkát és a Zalutyinét.

Az orosz támadás olyan súlyos károkat okozott Harkiv közműhálózatában, hogy a városi tanács rendkívüli ülést hívott össze és vészhelyzetet hirdetett.

Az incidens után azonnal megindult az ellátórendszer helyreállítása, illetve a vészhelyzeti tartalékrendszerek beüzemelése.

Délelőtti hírek szerint azonban még mindig 105 ezer ember van fűtés nélkül a városban – főleg családiházak és panelházak lakói, Harkivben jelenleg -15 fok van,

az extrém időjráás a városi tanács közlése szerint életveszélyes a gyermekekre, idősekre és mozgáskorlátozottakra nézve.

Jelenleg négy teljes városnegyedben szünetel a fűtés és áramellátás, a városvezetés arra kéri a lakosságot, hogy ha tehetik, vonuljanak a városban 101 „sérthetetlenségi pont” egyikére – ezek olyan sátrak, ahol mobil aggregátorok segítségével biztosít az állam fűtést és áramot.

Az orosz hadsereg a lakossági ellátórendszer megsemmisítésével próbálja megtörni az ukrán lakosság ellenállását az orosz agresszióval szemben.

