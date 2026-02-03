Egyetlen mutató világít rá igazán, hogy a feltörekvő nagyhatalom elsöprő háborúra készül

A Tajvani-szoros térségében végrehajtott bevetések korábban inkább eseti jellegűek voltak: 2020-ban összesen 380-at regisztráltak. Azóta azonban fokozatosan mindennapos rutinműveletekké váltak. A számok meredeken emelkedtek: 2021-ben 960, 2022-ben 1738, 2023-ban 4734, 2024-ben 5107,
tavaly pedig már 5709 bevetést hajtottak végre.
A jelentés szerint a műveletek léptéke és üteme egyértelműen mutatja, hogy a Tajvani-szoros Kína szürkezónás tevékenységeinek fő hadszínterévé vált. Peking ezekkel a bevetésekkel teszteli az elrettentést, meríti Tajvan védelmi erőforrásait, és fokozatosan kitolja a meglévő biztonsági határokat.
A dokumentum kiemeli a tavalyi nagyszabású hadgyakorlatokat, amelyek közös hadműveleteket, tengeri és légi blokádokat, valamint precíziós csapásokat foglaltak magukban. Az áprilisi "Strait Thunder-2025A" és a decemberi "Justice Mission 2025" gyakorlatok gyakorlózónái többször is megközelítették Tajvan 12 tengeri mérföldes felségvizeit. A pártszervezet hangsúlyozza, hogy Kína stratégiai céljai messze túlmutatnak Tajvanon. Peking a Szenkaku-szigetek térségében, a Japán-tengeren, a Sárga-tengeren és a Dél-kínai-tengeren egy időben folytat magas intenzitású katonai és kvázi katonai műveleteket. Ezekkel úgy igyekszik regionális előnyöket felhalmozni, hogy közben a háborús küszöb alatt marad.
A jelentés kitér arra is, hogy a nemzetközi közösség egyre éberebben figyeli Kína törekvéseit a szabályalapú nemzetközi rend aláásására. Az Egyesült Államok legújabb biztonsági stratégiái szerint a kínai haderő-fejlesztés az elrettentés-központú megközelítésről átfogó háborús felkészülésre váltott. Japán, Ausztrália, a Fülöp-szigetek, az EU és a G7-országok szintén többször figyelmeztettek arra, hogy
Peking szürkezónás taktikái az indo–csendes-óceáni biztonság egyik fő kockázati forrásává váltak.
Címlapkép forrása: Wikimedia Commons
