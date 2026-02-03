  • Megjelenítés
Egyetlen mutató világít rá igazán, hogy a feltörekvő nagyhatalom elsöprő háborúra készül
Globál

Egyetlen mutató világít rá igazán, hogy a feltörekvő nagyhatalom elsöprő háborúra készül

Portfolio
Az elmúlt öt évben csaknem tizenötszörösére nőtt a Tajvan körüli kínai katonai berepülések száma a Demokratikus Progresszív Párt (DPP) Kína-ügyi osztályának nemrégiben közzétett jelentése szerint - számolt be a Taipei Times.

A Tajvani-szoros térségében végrehajtott bevetések korábban inkább eseti jellegűek voltak: 2020-ban összesen 380-at regisztráltak. Azóta azonban fokozatosan mindennapos rutinműveletekké váltak. A számok meredeken emelkedtek: 2021-ben 960, 2022-ben 1738, 2023-ban 4734, 2024-ben 5107,

tavaly pedig már 5709 bevetést hajtottak végre.

A jelentés szerint a műveletek léptéke és üteme egyértelműen mutatja, hogy a Tajvani-szoros Kína szürkezónás tevékenységeinek fő hadszínterévé vált. Peking ezekkel a bevetésekkel teszteli az elrettentést, meríti Tajvan védelmi erőforrásait, és fokozatosan kitolja a meglévő biztonsági határokat.

A dokumentum kiemeli a tavalyi nagyszabású hadgyakorlatokat, amelyek közös hadműveleteket, tengeri és légi blokádokat, valamint precíziós csapásokat foglaltak magukban. Az áprilisi "Strait Thunder-2025A" és a decemberi "Justice Mission 2025" gyakorlatok gyakorlózónái többször is megközelítették Tajvan 12 tengeri mérföldes felségvizeit. A pártszervezet hangsúlyozza, hogy Kína stratégiai céljai messze túlmutatnak Tajvanon. Peking a Szenkaku-szigetek térségében, a Japán-tengeren, a Sárga-tengeren és a Dél-kínai-tengeren egy időben folytat magas intenzitású katonai és kvázi katonai műveleteket. Ezekkel úgy igyekszik regionális előnyöket felhalmozni, hogy közben a háborús küszöb alatt marad.

Még több Globál

Megpróbálták megölni Zelenszkij elnököt: kommunista mesterlövész lépett akcióba, de lecsapott a titkosszolgálat

Súlyos támadás történt a német haditengerészet ellen: nem sokon múlt a tragédia

Már az Epstein-ügy lengyel szálait vizsgálják, az orosz titkosszolgálatok is előkerültek

A jelentés kitér arra is, hogy a nemzetközi közösség egyre éberebben figyeli Kína törekvéseit a szabályalapú nemzetközi rend aláásására. Az Egyesült Államok legújabb biztonsági stratégiái szerint a kínai haderő-fejlesztés az elrettentés-központú megközelítésről átfogó háborús felkészülésre váltott. Japán, Ausztrália, a Fülöp-szigetek, az EU és a G7-országok szintén többször figyelmeztettek arra, hogy

Peking szürkezónás taktikái az indo–csendes-óceáni biztonság egyik fő kockázati forrásává váltak.

Kapcsolódó cikkünk

Kész van a mesterterv: betonbiztos stratégiával vernék vissza a nagyhatalom katonai invázióját

Címlapkép forrása: Wikimedia Commons

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Áttört a frontvonal Szuminál, megváltozott az oroszok taktikája – Ukrajnai háborús híreink hétfőn
Hatalmas ostromra készül Ukrajna, a legváratlanabb helyről kapott csúnya pofont Oroszország - Háborús híreink kedden
Brutális támadás érte Oroszországot: amerikai rakéták zúgtak a légtérben, riasztották a védelmi erőket
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility