Figyelmeztet Zelenszkij: csúnyán átverték Donald Trumpot - Példátlanul súlyos támadás történt
Figyelmeztet Zelenszkij: csúnyán átverték Donald Trumpot - Példátlanul súlyos támadás történt

Oroszország kizárólag arra használta az amerikaiakkal letárgyalt energetikai tűzszünetet, hogy rakétákat halmozzon fel egy súlyos, kombinált csapásra a fegyvernyugvás lejárta után – jelentette ki Volodimir Zelenszkij ukrán elnök ma délután.

Ma az orosz haderő átfogó támadást hajtott végre Ukrajna energiaellátó rendszere ellen, pár órával azután, hogy lejárt az amerikaiakkal kötött részleges tűzszünet. A csapás miatt Ukrajna számos nagyvárosában akadozik a fűtés és az áramszolgáltatás.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök bejelentette:

az orosz haderő rekordmennyiségű ballisztikus rakétákkal támadta az energiaellátó rendszert.

Az orosz hadsereg kihasználta az amerikai felvetést, amely rövid időre szóló tűzszünetet javasolt a diplomácia előre mozdítása érdekében és közben halmozta a rakétákat, aztán megvárta az év leghidegebb napját, -20 fokot, hogy támadást indítson”

– idézi az ukrán vezetőt az UNN.

Csak a mai nap folyamán 32 ballisztikus rakétát, 11 más nagy hatótávolságú rakétát és 28 cirkálórakétát lőttek ki Ukrajna nagyvárosaira – Dnyipróra, Kijevre, Vinnyicijára, Odesszára és Zaporizzsjára.

Minden ilyen támadás azt mutatja, hogy Oroszország hozzáállása nem változott: folytatni akarják a háborút és Ukrajna megsemmisítését, nem veszik komolyan a diplomáciát”

– idézi Zelenszkijt az ukrán lap.

Bejelentette azt is: Ukrajna tárgyalócsapatának is új parancsot adott – azt nem fejtette ki, pontosan mit.

Címlapkép forrása: Yevhen Titov/Anadolu via Getty Images

