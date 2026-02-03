Fontos telefonhíváson van túl Putyin - Ezzel menti meg az orosz gazdaságot?

Vlagyimir Putyin orosz elnök kedden telefonon egyeztetett Mohammed bin Szalmán szaúd-arábiai koronaherceggel, és a felek abban állapodtak meg, hogy tovább mélyítik együttműködésüket a politika, a gazdaság, a kereskedelem és a humanitárius ügyek területén.

A Kreml közlése szerint a két vezető külön is áttekintette az OPEC+ keretein belül zajló közös munka állását.

Megvitatták azokat az erőfeszítéseket is, amelyek a globális energiapiacok stabilitásának fenntartását szolgálják.

A szaúdi állami hírügynökség beszámolója alapján a koronaherceg és az orosz elnök nemcsak a kétoldalú kapcsolatok alakulását érintette, hanem a legfontosabb regionális és nemzetközi fejleményeket is áttekintette a tárgyalás során.

