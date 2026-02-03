  • Megjelenítés
Fontos telefonhíváson van túl Putyin - Ezzel menti meg az orosz gazdaságot?
Globál

Fontos telefonhíváson van túl Putyin - Ezzel menti meg az orosz gazdaságot?

Portfolio
Vlagyimir Putyin orosz elnök kedden telefonon egyeztetett Mohammed bin Szalmán szaúd-arábiai koronaherceggel, és a felek abban állapodtak meg, hogy tovább mélyítik együttműködésüket a politika, a gazdaság, a kereskedelem és a humanitárius ügyek területén.

A Kreml közlése szerint a két vezető külön is áttekintette az OPEC+ keretein belül zajló közös munka állását.

Megvitatták azokat az erőfeszítéseket is, amelyek a globális energiapiacok stabilitásának fenntartását szolgálják.

A szaúdi állami hírügynökség beszámolója alapján a koronaherceg és az orosz elnök nemcsak a kétoldalú kapcsolatok alakulását érintette, hanem a legfontosabb regionális és nemzetközi fejleményeket is áttekintette a tárgyalás során.

Forrás: Reuters

Még több Globál

Pattanásig feszült az iráni–amerikai konfliktus: eldördültek az első lövések

Hatalmas ostromra készül Ukrajna, a legváratlanabb helyről kapott csúnya pofont Oroszország - Háborús híreink kedden

Kiszivárgott titkos dokumentum: háborúra készül egy ázsiai ország az Egyesült Államok ellen

Címlapkép forrása: Shutterstock

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Hatalmas ostromra készül Ukrajna, a legváratlanabb helyről kapott csúnya pofont Oroszország - Háborús híreink kedden
Brutális támadás érte Oroszországot: amerikai rakéták zúgtak a légtérben, riasztották a védelmi erőket
Megkongatták a vészharangokat: Amerika titokban egy súlyos katonai inváziót készíthet elő
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility