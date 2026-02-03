Kész van a mesterterv: betonbiztos stratégiával vernék vissza a nagyhatalom katonai invázióját

Egyre közelebbi a 2027-es dátum, ami azért fontos, mert Pekingben ezt jelölték meg a kínai Népi Felszabadító Hadsereg (People’s Liberation Army – PLA) kulcspillanatának, amikor készen kell állniuk Tajvan elfoglalására. Ez nem jelenti még egyértelműen azt, hogy a felemelkedő nagyhatalom valóban katonai inváziót kezd, ugyanakkor keleti és nyugati szakértők egyaránt számításba veszik ezt a lehetséges forgatókönyvet is. Tajpejben sem veszik félvállról a fenyegetést, gőzerővel készülnek méghozzá az egyeik legfontosabb szövetségesükkel, az Egyesült Államokkal közösen. Ez nem hivatalos együttműködést jelent az amerikaiak részéről, mivel Washington hivatalosan nem ismeri el Tajvan függetlenségét. Ennek ellenére

különböző intézeteken keresztül stabil kapcsolat alakult ki.

A partnerség megerősítése érdekében jött létre a Közös Tűzerő Együttműködési Központ (Joint Firepower Co-operation Center), melynek célja, hogy koordinálja a felek védelmi erőfeszítéseit Kína esetleges támadása esetén. Információk szerint ennek létrejötte épp a kényes nemzetközi jogi helyzetre nyújthat megoldást, vagyis Washington ide ajánlhatja fel az amerikai gyártmányú fegyvereket. Az ipari jelenlét egyik ékes példája a Northrop Grumman jelenléte a szigeten, a hadiipari óriás például egy közepes kaliberű lőszer-tesztelőhelyet telepített. Ehhez hasonlóan megjelent az Anduril, mely a Ghost-X drón gyártásához keres beszállítókat a szigeten.

Tajvan az elmúlt napokban is tartott a légierejével utántöltési gyakorlatot, ennek is a védelmi képességek erősítése volt a célja:

Tajvan a maga részéről elit csapatokkal járul hozzá a kezdeményezéshez, míg Washington a térségi amerikai bázisok személyzetét erősítené meg. A taktika lényege, hogy a sziget nem próbálja meg

a hagyományos eszközök terén felvenni a versenyt, a sokkalta erősebb Kínával szemben, inkább a kicsi, de rendkívül hatékony eszközök segítségével.

Ennek ékes példája volt az orosz-ukrán háború, amikor az oroszok számbéli és technikai fölényét az ukránok apró, de rendkívül hatékony drónokkal helyettesítette. Ez a stratégia mára a modern hadviselés egyik alappillére lett.

