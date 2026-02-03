  • Megjelenítés
Kész van a mesterterv: betonbiztos stratégiával vernék vissza a nagyhatalom katonai invázióját
Globál

Kész van a mesterterv: betonbiztos stratégiával vernék vissza a nagyhatalom katonai invázióját

Portfolio
Tajvan az Egyesült Államokkal közösen dolgozza ki az aszimmetrikus hadviselési taktikáját arra az esetre, ha a szomszédos Kína támadást indítana a sziget ellen – írja a Defense News.

Egyre közelebbi a 2027-es dátum, ami azért fontos, mert Pekingben ezt jelölték meg a kínai Népi Felszabadító Hadsereg (People’s Liberation Army – PLA) kulcspillanatának, amikor készen kell állniuk Tajvan elfoglalására. Ez nem jelenti még egyértelműen azt, hogy a felemelkedő nagyhatalom valóban katonai inváziót kezd, ugyanakkor keleti és nyugati szakértők egyaránt számításba veszik ezt a lehetséges forgatókönyvet is. Tajpejben sem veszik félvállról a fenyegetést, gőzerővel készülnek méghozzá az egyeik legfontosabb szövetségesükkel, az Egyesült Államokkal közösen. Ez nem hivatalos együttműködést jelent az amerikaiak részéről, mivel Washington hivatalosan nem ismeri el Tajvan függetlenségét. Ennek ellenére

különböző intézeteken keresztül stabil kapcsolat alakult ki.

A partnerség megerősítése érdekében jött létre a Közös Tűzerő Együttműködési Központ (Joint Firepower Co-operation Center), melynek célja, hogy koordinálja a felek védelmi erőfeszítéseit Kína esetleges támadása esetén. Információk szerint ennek létrejötte épp a kényes nemzetközi jogi helyzetre nyújthat megoldást, vagyis Washington ide ajánlhatja fel az amerikai gyártmányú fegyvereket. Az ipari jelenlét egyik ékes példája a Northrop Grumman jelenléte a szigeten, a hadiipari óriás például egy közepes kaliberű lőszer-tesztelőhelyet telepített. Ehhez hasonlóan megjelent az Anduril, mely a Ghost-X drón gyártásához keres beszállítókat a szigeten.

Tajvan az elmúlt napokban is tartott a légierejével utántöltési gyakorlatot, ennek is a védelmi képességek erősítése volt a célja:

Még több Globál

Brutális támadás érte Oroszországot: amerikai rakéták zúgtak a légtérben, riasztották a védelmi erőket

Meglepő fordulat a háborús övezetben: történelmi megállapodás született, ami mindent megváltoztathat

Hatalmas ostromra készül Ukrajna, a legváratlanabb helyről kapott csúnya pofont Oroszország - Háborús híreink kedden

Tajvan a maga részéről elit csapatokkal járul hozzá a kezdeményezéshez, míg Washington a térségi amerikai bázisok személyzetét erősítené meg. A taktika lényege, hogy a sziget nem próbálja meg

a hagyományos eszközök terén felvenni a versenyt, a sokkalta erősebb Kínával szemben, inkább a kicsi, de rendkívül hatékony eszközök segítségével.

Ennek ékes példája volt az orosz-ukrán háború, amikor az oroszok számbéli és technikai fölényét az ukránok apró, de rendkívül hatékony drónokkal helyettesítette. Ez a stratégia mára a modern hadviselés egyik alappillére lett.

Kapcsolódó cikkünk

Történelmi lefejezés rengette meg a világ egyik legerősebb hadseregét: atomtitkok szivároghattak ki

Címlapkép forrása: An Rong Xu/Bloomberg via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Rezsicsökkentés Európában

A HOLD Minutes e heti részében Szőcs Gábor senior portfóliókezelő mutatja be az energiapiacok alakulását: A HOLD Minutes érdekes és aktuális piaci, gazdasági jelenségeket elemző... The post

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Áttört a frontvonal Szuminál, megváltozott az oroszok taktikája – Ukrajnai háborús híreink hétfőn
Hatalmas ostromra készül Ukrajna, a legváratlanabb helyről kapott csúnya pofont Oroszország - Háborús híreink kedden
Bekérették az EU összes nagykövetét: nagyon kiakadt a renegát állam
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility