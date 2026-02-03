  • Megjelenítés
Macron kimondta: Európának szóba kell állnia Putyinnal
Globál

Macron kimondta: Európának szóba kell állnia Putyinnal

Portfolio
Fontos, hogy Európa visszaállítsa saját kommunikációs csatornáit Oroszországgal – mondta kedden Emmanuel Macron francia elnök a Politico beszámolója szerint. Vagyis úgy tűnik, hogy elkezdődhet egy csúcstalálkozó szervezése a vezető nyugat-európai államok és az orosz vezetés között az ukrajnai háborúval kapcsolatban.

Emmanuel Macron szerint elkezdődött az előkészítése annak, hogy Európa és Oroszország között újra közvetlen kommunikációs csatorna legyen. Kiemelte, hogy

egy esetleges találkozót Vlagyimir Putyin orosz elnökkel egyeztetni fog az ukrán vezetéssel, illetve az Ukrajnát támogató európai országokkal.

Macron hozzátette: egyelőre nem látszik, hogy Oroszország valódi békére törekedne, továbbra is bombázzák Ukrajnát, illetve az ország energetikai infrastruktúráját, aminek a civilek a kárvallottjai.

Címlapkép forrása: EU

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Hatalmas ostromra készül Ukrajna, a legváratlanabb helyről kapott csúnya pofont Oroszország - Háborús híreink kedden
Brutális támadás érte Oroszországot: amerikai rakéták zúgtak a légtérben, riasztották a védelmi erőket
Megkongatták a vészharangokat: Amerika titokban egy súlyos katonai inváziót készíthet elő
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility