Macron kimondta: Európának szóba kell állnia Putyinnal

Fontos, hogy Európa visszaállítsa saját kommunikációs csatornáit Oroszországgal – mondta kedden Emmanuel Macron francia elnök a Politico beszámolója szerint. Vagyis úgy tűnik, hogy elkezdődhet egy csúcstalálkozó szervezése a vezető nyugat-európai államok és az orosz vezetés között az ukrajnai háborúval kapcsolatban.

Emmanuel Macron szerint elkezdődött az előkészítése annak, hogy Európa és Oroszország között újra közvetlen kommunikációs csatorna legyen. Kiemelte, hogy

egy esetleges találkozót Vlagyimir Putyin orosz elnökkel egyeztetni fog az ukrán vezetéssel, illetve az Ukrajnát támogató európai országokkal.

Macron hozzátette: egyelőre nem látszik, hogy Oroszország valódi békére törekedne, továbbra is bombázzák Ukrajnát, illetve az ország energetikai infrastruktúráját, aminek a civilek a kárvallottjai.

Címlapkép forrása: EU