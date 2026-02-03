  • Megjelenítés
Masszív légicsapás rázta meg Ukrajnát: ennyi rakétát és drónt ritkán lőnek ki egyszerre
Masszív légicsapás rázta meg Ukrajnát: ennyi rakétát és drónt ritkán lőnek ki egyszerre

Az elmúlt hónapok legsúlyosabb légitámadás-sorozatát indította meg Oroszország Ukrajna ellen: több mint 400 fegyvert észleltek a légtérben.

Az ukrán légvédelem jelentése szerint Oroszország összesen 412 különböző drónt,

négy Cirkon rakétát, 30 Iszkander félballisztikus és Sz-300-as légvédelmi rakétát, 7 H-22/H32-es hajóelhárító és 28 H-101-es "cirkálórakétát" lőtt ki az országra.

Bár az Ukrajnát érő legsúlyosabb légicsapást - összesen 810 drónt - a mostani támadás meg sem közelíti, az elmúlt hónapokban a napi átlag száz drón környékén mozgott.

Az ország több részéből is érkeznek jelentések károkról, több manőverező robotrepülőgép is becsapódott Mikolajiv és Csernyihiv megyékben, Vinnicja régióban is robbanásokról számoltak be, Kijevben pedig egy felhőkarcolót találtak el. Áldozatokról egyelőre kevés hír érkezett, a fővárosban öt sebesültről lehet tudni.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

