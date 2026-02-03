Megdöbbentő tervet vázolt fel Donald Trump: ez már a saját pártjának is sok

Az amerikai alkotmány azonban kifejezetten az államokra bízza a választások időpontjának, helyének és lebonyolításának meghatározását; a kongresszus ugyan alkothat általános szabályokat, de az elnöknek nincs közvetlen hatásköre ezen a területen.

Trump kijelentései így élesen szembemennek azzal a hagyományos republikánus állásponttal is, amely az állami jogkörök erősítését hangsúlyozza a szövetségi kormányzattal szemben.

A nyilatkozat időzítése sem véletlen: az FBI nemrég házkutatást tartott Georgia államban, ahol a 2020-as választással kapcsolatos összeesküvés-elméletek egyik központi helyszíne volt. A hatóságok korábban és bíróságok sora is kimondta, hogy nincs bizonyíték széles körű csalásra, Trump azonban továbbra is azt állítja, hogy „csaló” államok fosztották meg a győzelemtől, és újabb „érdekes fejleményeket” ígért.

A republikánus szenátusi többség vezetője, John Thune ugyanakkor jelezte:

nem támogatja a választások federalizálását, alkotmányos kérdésnek nevezve az ügyet.

A párton belül inkább olyan változtatások élveznek támogatást, mint a kötelező fényképes igazolvány bemutatása a szavazáskor. Egy friss Pew-kutatás szerint az amerikaiak 83 százaléka támogatná az ilyen előírást, ugyanakkor más felmérések arra utalnak, hogy a választókorú polgárok jelentős része nem rendelkezik érvényes, naprakész adatokkal ellátott igazolvánnyal.

