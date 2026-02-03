  • Megjelenítés
Megpróbálták megölni Zelenszkij elnököt: kommunista mesterlövész lépett akcióba, de lecsapott a titkosszolgálat
Megpróbálták megölni Zelenszkij elnököt: kommunista mesterlövész lépett akcióba, de lecsapott a titkosszolgálat

Elítélte a lengyel törvényszék azt az 50 éves férfit, aki merényletet szervezett Volodimir Zelenszkij ukrán elnök ellen - írja az ukrán RBK hírportál.

A lengyel állampolgár 2024-ben próbált merényletet végrehajtani az ukrán vezető ellen, amikor a férfi Lengyelországba látogatott.

A merénylő szoros összeköttetésben volt az orosz titkosszolgálatokkal – lengyel nyomozati

anyagok szerint évtizedek óta az oroszok alvó ügynöke volt, aki szentül hitt a Szovjetunió kommunista politikai ideáljában.

A lengyel férfi Rzeszow repterén akarta meggyilkolni Zelenszkijt, egy FPV-drónt vagy egy mesterlövész-puskát akart használni, de az ukrán és a lengyel hírszerzési szervez közös erővel megakadályozták az akciót. Azt nem tudni, mennyire járt közel a férfi az ukrán politikus megöléséhez.

A merénylő 3 év, 6 hónap letöltendő börtönbüntetést kapott.

