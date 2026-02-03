Megvan az új időpont - Ekkor ül legközelebb asztalhoz Moszkva és Kijev

Abu-Dzabiban már az előző hónapban is folytak megbeszélések a felek között.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök vasárnap bejelentette, hogy delegációt küld a találkozóra. Eredetileg a hétvégére tervezték az ülést, de Peszkov szerint időpontütközés miatt el kellett halasztani.

A Trump-kormányzat az elmúlt évben igyekezett kompromisszumra bírni a feleket, ám a kulcskérdésekben továbbra sincs áttörés. Peszkov rendkívül bonyolultnak nevezte a tárgyalásokat, hozzátéve: bizonyos kérdésekben közelebb kerültek egymáshoz az álláspontok, más ügyekben viszont nehezebb közös nevezőre jutni.

Az egyik legfőbb vitapont, hogy Oroszország megtarthatja-e a megszállt ukrán területeket, különösen a keleti iparvidéken.

Moszkva emellett olyan régiókra is igényt tart, amelyeket eddig nem sikerült elfoglalnia.

