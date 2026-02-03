  • Megjelenítés
Négyéves börtönt kér az ügyészség Marine Le Penre
Globál

Négyéves börtönt kér az ügyészség Marine Le Penre

Portfolio
Négyéves börtönbüntetést és ötéves közügyektől való eltiltást kért kedden az ügyészség Marine Le Pen francia szélsőjobboldali politikusra az uniós források hűtlen kezelése miatt indult fellebbviteli eljárásban.

Négyéves börtönbüntetést és ötéves közügyektől való eltiltást kért kedden az ügyészség Marine Le Pen francia szélsőjobboldali politikusra az uniós források hűtlen kezelése miatt indult fellebbviteli eljárásban.

Az ügyészek ugyanakkor nem kezdeményezték az ítélet azonnali végrehajtását.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: EU

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Hatalmas ostromra készül Ukrajna, a legváratlanabb helyről kapott csúnya pofont Oroszország - Háborús híreink kedden
Brutális támadás érte Oroszországot: amerikai rakéták zúgtak a légtérben, riasztották a védelmi erőket
Megkongatták a vészharangokat: Amerika titokban egy súlyos katonai inváziót készíthet elő
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility